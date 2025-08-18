وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز في أوروبا واصلت خلال تعاملات الاثنين انخفاضها بعد تراجعها في الأسبوع الماضي تحسبًا لاجتماع ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقد يُخفف اتفاق لإنهاء الحرب - مهما بلغت التنازلات المحتملة لأوكرانيا - من الضغوظ على الإمدادات العالمية من خلال فتح الباب أمام تدفق المزيد من إمدادات الطاقة الروسية إلى السوق العالمية في نهاية المطاف.

وسيستضيف ترامب زيلينسكي وعددًا من القادة الأوروبيين، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، لوضع شروط اتفاق سلام محتمل ناقشه مع بوتين.

ومن المتوقع أن تركز الولايات المتحدة على التنازلات الإقليمية التي تطالب بها روسيا. وصرح الرئيس الأميركي بعد محادثاته مع بوتين في ألاسكا يوم الجمعة الماضي بأنه سيحث زيلينسكي على إبرام اتفاق سريع، وأبلغ القادة بانفتاحه على مشاركة الولايات المتحدة في ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وفي حين سعت أوروبا إلى تنويع مصادر إمدادات الغاز منذ أن خفّضت روسيا إمدادت الغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب قبل أكثر من ثلاث سنوات، بزيادة الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا من دول بعيدة، بما في ذلك الولايات المتحدة وقطر، يراهن التجار على أن التخفيف المحتمل للعقوبات على روسيا قد يسمح بعودة جزئية لإمدادات الطاقة الروسية إلى الأسواق العالمية، ويخفف المنافسة على إمدادات الغاز المسال.

وتقول تاتيانا ميتروفا، الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: "إن إعلان الولايات المتحدة عن ضمانات أمنية لأوكرانيا، والتقارير التي تشير إلى احتمال قبول روسيا، لهما أهمية دبلوماسية .. لكن الوضع لا يزال غامضًا للغاية، وفي هذه المرحلة، لا توجد أي مؤشرات على أن قمة ألاسكا ستحدث تغييرا ملموسا في صورة إمدادات الغاز في أوروبا".

يأتي ذلك في حين أعلنت النرويج، وهي من أكبر موردي الغاز في أوروبا، عن انقطاع غير مخطط له للإمدادات من محطة هامرفست لتصدير الغاز الطبيعي المسال نهاية هذا الأسبوع، مما قد يؤثر سلبًا على الأسعار إذا استمر لفترة طويلة.

وبحلول الساعة الثامنة و26 صباحا بتوقيت أمستردام انخفضت العقود الآجلة الهولندية تسليم الشهر المقبل، وهي الأسعار القياسية للغاز الأوروبي، بنسبة 1.9 بالمئة لتصل إلى 30.43 يورو لكل ميغاوات/ساعة.