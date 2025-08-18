وكانت الشركة، التي تنقل عادة 130 ألف شخص يوميا وهي جزء من تحالف (ستار) العالمي لشركات الطيران، قد خططت لاستئناف عملياتها مساء أمس الأحد بعد أن أصدر مجلس العلاقات الصناعية الكندي أمرا لنقابة تمثل المضيفين بالعودة إلى العمل وإطلاق إجراءات تحكيم ملزم.

ورفضت النقابة الامتثال للأمر، مما أدى إلى مواجهة غير مسبوقة تقريبا مع الحكومة الكندية، التي استصدرت أمر العودة إلى العمل.

وكان الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام، الذي يمثل عشرة آلاف من أفراد أطقم إير كندا، قد ضغط من أجل التوصل إلى حل عن طريق التفاوض، وقال إن من شأن التحكيم الملزم أن يخفف الضغط على شركة الطيران.

ويطالب المضيفون المضربون بتحسين أجورهم والحصول على أجور مقابل الأعمال الأرضية مثل مساعدة الركاب للصعود للطائرات. ولا يحصل المضيفون حاليا على أجور إلا على عملهم خلال تحرك الطائرات.

وتشمل خيارات الحكومة لإنهاء الإضراب الآن مطالبة المحاكم بإنفاذ أمر العودة إلى العمل والسعي لعقد جلسة استماع عاجلة. كما يمكن أن تحاول حكومة الأقلية إقرار تشريع يحتاج إلى دعم الخصوم السياسيين وموافقة البرلمان بغرفتيه. والبرلمان في عطلة حتى 15 سبتمبر أيلول.