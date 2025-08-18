وبلغت حصة أرباح 5 بنوك من هذه الشركات 21.4 مليار درهم في الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري، أي ما نسبته 33.54 بالمئة من القيمة الإجمالية لأرباح هذه الشركات المدرجة في سوق دبي.

وسجلت الأرباح الصافية لـ 5 شركات عقارية مدرجة بـ "دبي المالي"، وهي: "إعمار العقارية" و"إعمار للتطوير" و"تيكوم"، و"ديار للتطوير"، و"الاتحاد العقارية" نمواً بنسبة 32.6 بالمئة، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 14.6 مليار درهم، مقارنة بـ11 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

الإمارات دبي الوطني

تصدر بنك الإمارات دبي الوطني الشركات الأكثر ربحية، بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 12.53 مليار درهم (شاملة أرباح الإمارات الإسلامي) خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما بلغت أرباحه قبل الضريبة 15.4 مليار درهم، وارتفعت إيراداته بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 23.9 مليار درهم.

ونجح "الإمارات الإسلامي" في تحقيق أرباح قياسية 1.86 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بارتفاع 12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما حقق البنك أرباحاً قياسية قبل احتساب الضريبة بلغت 2.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، ما يعكس زخم النمو القوي.

إعمار العقارية

سجلت شركة إعمار العقارية صافي أرباح بـ8.9 مليارات درهم في 6 شهور، فيما بلغ إجمالي الأرباح النصفية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 10.4 مليارات درهم بزيادة نسبتها 30 بالمئة على أساس سنوي، ما يمثل هامش ربح يتجاوز 52 بالمئة، فيما بلغ صافي الأرباح 8.9 مليارات درهم.

وارتفعت إيرادات إعمار بنسبة 38 بالمئة لتصل إلى 19.8 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالأداء القوي في قطاعات التطوير العقاري، والتجزئة، والضيافة، والعمليات الدولية.

وقالت "إعمار للتطوير" إنها حققت أرباحاً صافية بقيمة 4.7 مليارات درهم خلال أول 6 أشهر من عام 2025، مقارنة بـ3.34 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققة بذلك نمواً بنسبة 41 بالمئة.

دبي الإسلامي

نمت الأرباح الصافية لبنك دبي الإسلامي بنسبة 10 بالمئة في النصف الأول من عام 2025 إلى 3.73 مليارات درهم، مقارنة مع 3.38 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليارات درهم، مدعومة بارتفاع الإيرادات بنسبة 5 بالمئة بفضل الأداء القوي على مستوى جميع قطاعات الأعمال.

بنك المشرق

حققت الأرباح الصافية لبنك "المشرق" نحو 3.47 مليارات درهم خلال الستة شهور الأولى المنتهية في 30 يونيو 2025، وارتفع الدخل التشغيلي في النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 6.2 مليارات درهم، مدعوماً بنمو القروض بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي.

هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"

ارتفعت الأرباح الصافية لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بنسبة 13.2 بالمئة لتصل إلى 2.9 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي، والتراجع في صافي تكاليف التمويل بنسبة 15.45 بالمئة مقارنة بنفس الفترة للعام السابق.

ونمت الإيرادات بنسبة 6.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 14.6 مليار درهم، مدفوعة بالنمو المستمر في الطلب على الكهرباء والمياه، إلى جانب التوسع المطرد في خدمات تبريد المناطق من خلال "إمباور".

وصعدت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 5.3 بالمئة لتصل إلى 7 مليارات درهم، مدعومة بتحسين الكفاءة التشغيلية والرقابة الفعّالة على التكاليف في القطاعات الأساسية، ما يعكس قوة الربحية الأساسية للمجموعة.

دبي التجاري

سجل بنك دبي التجاري صافي أرباح بعد الضريبة 1.695 مليار درهم، بنمو 16.7 بالمئة، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق، وسجل البنك صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 1.86 مليار درهم، بزيادة قدرها 16.7 بالمئة مقارنة بالنصف المماثل من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.19 بالمئة على أساس سنوي، مسجلاً 2.82 مليار درهم، قياساً بنحو 2.71 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

دو

كشفت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، عن تحقيق صافي أرباح خلال النصف الأول من عام 2025 بنحو 1.45 مليار درهم، بنمو 22.48 بالمئة، مقارنة مع 1.18 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.

كما نمت الإيرادات للنصف الأول بنسبة 8 بالمئة إلى 7.75 مليارات درهم، مقارنة مع 7.17 مليارات درهم. ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 24 فلساً للسهم الواحد، بزيادة قدرها 20 بالمئة على أساس سنوي.

تيكوم

سجلت مجموعة تيكوم صافي ربح قدره 737.4 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 603.04 ملايين درهم في الفترة المقابلة من عام 2024 بنمو 22 بالمئة. وبلغت الإيرادات 1.389 مليار درهم في النصف الأول من 2025 مقابل 1.147 مليار درهم في 2024 بزيادة نسبتها 21 بالمئة.

سوق دبي المالي

كشف سوق دبي المالي عن أرباح صافية بعد الضريبة 711.65 مليون درهم في 6 شهور، مقابل 181.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام السابق، وارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 777.1 مليون درهم، مسجلاً زيادة 298 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024، ما يؤكد ثقة المستثمرين القوية والتوسع المستمر لأسواق رأس المال في دبي.

سالك

بلغ صافي أرباح سالك بعد احتساب الضرائب 770.9 مليون درهم في النصف الأول 2025، بزيادة 41.5 بالمئة على أساس سنوي.

في حين بلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 400.2 مليون درهم في الربع الثاني 2025، بزيادة 49.6 بالمئة على أساس سنوي.

أعلنت "سالك" عن ارتفاع في إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول 2025 بنسبة 39.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.527 مليار درهم، مدعوماً بزيادة قدرها 45.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني 2025.

دبي للاستثمار

سجلت شركة دبي للاستثمار صافي ربح قدره 496.6 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح قدره 401.46 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 23.7 بالمئة.

وبلغت أرباح الشركة العائدة إلى المساهمين 502.22 مليون درهم في النصف الأول من 2025 مقارنة بأرباح بقيمة 409.2 ملايين درهم في الفترة المقابلة من عام 2024 بنمو 22.7 بالمئة. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من العام الجاري 1.889 مليار درهم مقارنة بـ2.03 مليار درهم في النصف الأول من 2024.

إمباور

كشفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، عن تسجيل إيرادات إجمالية خلال النصف الأول 2025، بلغت قيمتها 1.45 مليار درهم بزيادة 7.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2024.

وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 403 ملايين درهم بنمو 3.4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 719 مليون درهم بنمو 3.6 بالمئة.

باركن

نمت أرباح شركة باركن، أكبر مزود لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة في دبي، إلى 284.9 مليون درهم (9.50 فلوس/للسهم) بنهاية النصف الأول 2025، قياساً بأرباح قدرها 198.8 مليون درهم، حققتها خلال نفس الفترة من عام 2024، وقفزت الإيرادات بنسبة 41 بالمئة لتصل إلى 593.3 مليون درهم مقارنة مع 421 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.

تبريد

بلغ صافي أرباح الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" في النصف الأول من العام الجاري 291 مليون درهم بزيادة نسبتها 2.5 بالمئة مقارنة بـ283.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة في النصف الأول من العام الجاري 275.7 مليون درهم بنمو 2.5 بالمئة مقارنة بـ269 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2024. وبلغت إيرادات الشركة في النصف الأول من العام الجاري 1.108 مليار درهم بزيادة 3 بالمئة مقارنة بـ1.079 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.

ديار للتطوير

بلغ صافي أرباح شركة "ديار للتطوير" 248.56 مليون درهم في النصف الأول من العام 2025 مقارنة مع 188.66 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 32 بالمئة. وسجلت إيرادات الشركة 925.43 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو 39 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة إيراداتها 664.4 مليون درهم.

تاكسي دبي

حقَّقت شركة تاكسي دبي صافي ربح 189 مليون درهم في النصف الأول من العام 2025 بنمو 0.87 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024. وارتفع صافي الربح في الربع الثاني 2025 بنسبة 33 بالمئة ليصل إلى 105.4 ملايين درهم مقارنة مع 79.36 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024.