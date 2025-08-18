فمن خلال مزيج فريد من القدرات المتمثلة، في البنية التحتية العملاقة، والاستثمارات المالية الضخمة، والجامعات البحثية الرائدة، والنماذج اللغوية المتقدمة، فضلاً عن القدرة على استقطاب الشراكات الدولية، أصبحت الإمارات لاعباً لا يُستهان به في ساحات الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث تبذل سلطات البلاد جهوداً مستمرة لتحويل طموحاتها في هذا المجال إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

ويبرز التقدم الاستثنائي الذي تحققه الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، في صدارة اهتمام أبرز الوكالات الإعلامية العالمية مثل بلومبرغ ورويترز وفايننشال تايمز وغيرها، التي سلطت الضوء في تقارير متلاحقة على عناصر القوة التي تمتلكها الدولة الخليجية، والتي تؤهلها لتصبح واحدة من الدول القليلة القادرة على صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.

رؤية استباقية

وما ساهم في حجز الإمارات العربية المتحدة مقعداً لها، بين كبار اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي (هي) الرؤية الاستباقية والدقيقة، فقد كانت الإمارات من أوائل الدول التي آمنت بأن المستقبل ينتمي للذكاء الاصطناعي، وهو ما تجسّد بتعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم في عام 2017، كما أقرت الإمارات في عام 2019 "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031"، التي تهدف إلى جعل البلاد رائدة عالمياً في هذا المجال بحلول عام 2031، وذلك من خلال المبادرات الاستراتيجية والاستثمار المكثف في الأبحاث.

قفزة في وظائف الذكاء الاصطناعي

وبحسب تقرير أعدته "Business Insider"، فقد تضاعف عدد العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، بين عامي 2021 و2023 أربع مرات، ليصل إلى 120 ألف موظف، في حين ذكر تقرير صادر عن شركة الخدمات المهنية "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC)، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم بمبلغ 96 مليار دولار في اقتصاد الإمارات بحلول عام 2030، أي ما يشكل نحو 13.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

توسع البنية التحتية

وأظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة أبحاث السوق "ResearchAndMarkets" أن الإمارات تضم حالياً 38 مركز بيانات قيد التشغيل و23 مركزاً قيد الإنشاء. وتبلغ السعة الإجمالية لمراكز البيانات الحالية أكثر من 350 ميغاواط، مع توقع إضافة حوالي 60 ميغاواط بحلول نهاية عام 2025. وتُعد مراكز البيانات مورداً أساسياً للمستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ توفر القدرة الحاسوبية اللازمة لتدريب النماذج المتقدمة وتحليل البيانات الضخمة بكفاءة عالية.

ذراع الإمارات القوي في سباق الذكاء الاصطناعي

وتتجسد قوة الإمارات في الذكاء الاصطناعي أيضاً، من خلال مجموعة "جي 42" (G42)، التي أصبحت رمزاً للريادة التقنية والإبداع الابتكاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتأسست "جي 42" في أبوظبي عام 2018، وهي تتخصص في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إذ تطوّر حلولاً مبتكرة في قطاعات استراتيجية مثل الرعاية الصحية، والطاقة، والتمويل، والنقل، والبيئة. وتلعب "جي 42" دوراً محورياً في ترجمة الطموحات الوطنية للإمارات إلى إنجازات تقنية ملموسة، من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية مثل Microsoft وNvidia وOracle، ما يجعلها قوة فاعلة ليس فقط في بناء البنية التحتية الرقمية، بل أيضاً في وضع الإمارات على خريطة الابتكار العالمي في الذكاء الاصطناعي.

مشروع "Stargate UAE"

وفي مايو 2025، أعلنت "جي 42" عن مشروع "Stargate UAE" بالتعاون مع شركة "OpenAI"، حيث يُعد هذا المشروع خطوة تاريخية لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الإمارات، إذ سيتم بناء مركز بيانات ضخم بقدرة تصل إلى 1 جيغاواط في أبوظبي، ليكون الأول من نوعه خارج الولايات المتحدة.

ويمتد مشروع "Stargate UAE" على مساحة تقارب 10 أميال مربعة، وسيتم تشغيله بالتعاون مع OpenAI وOracle، مع الاعتماد على رقائق NVIDIA فائقة القوة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول تجمع حوسبي في "Stargate UAE" بسعة 200 ميغاواط في عام 2026، مع خطط لتوسيع السعة تدريجياً إلى 1 جيغاواط، ثم إلى 5 جيغاواط في المستقبل.

MGX لدفع ثورة الذكاء الاصطناعي

ولتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، أطلقت الإمارات في عام 2024 منصة "MGX" الاستثمارية، وهي صندوق سيادي يهدف إلى إدارة ما يصل إلى 100 مليار دولار، في استثمارات الذكاء الاصطناعي. وتُعتبر هذه المنصة دعامة استراتيجية أساسية ضمن جهود الدولة الإماراتية لتعزيز مكانتها الريادية في مجال الـ AI، حيث أبرمت شراكات مع مؤسسات عالمية رائدة مثل BlackRock وMicrosoft، ما يتيح دمج الاستثمارات الضخمة مع الابتكار التقني وتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي الطموحة على مستوى عالمي.

وبحسب تقرير نشرته "بلومبرغ" مؤخراً، فإن MGX، تدرس حالياً جمع مليارات الدولارات من جهات داخلية وخارجية في إطار سعيها لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، فإن MGX قد تجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار، مما يجعلها من بين أكبر الكيانات من نوعها في العالم.

تطوير رأس المال البشري

ولم تقتصر طموحات الإمارات على تطوير البنية التحتية والتقنيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي، بل قامت أيضاً بإنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)، وهي أول جامعة عالمية مخصصة لأبحاث الذكاء الاصطناعي، تأسست في عام 2019.

وتقدم الجامعة برامج دراسات عليا متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعمل على تطوير رأس المال البشري اللازم لدعم الابتكار في هذا القطاع، إدراكاً من الإمارات أن الاستثمار في الإنسان يمثل حجر الزاوية في أي منظومة متقدمة للذكاء الاصطناعي.

سر تفوق الإمارات في الـ AI

والمفارقة أن الإمارات، باتت تمتلك اليوم مجموعة واسعة من نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة (LLM) والنماذج المتخصصة، منها Falcon وNile-Chat وAIN وK2 وpan.

فسر تفوق البلاد في هذا المجال، هو أنها لا تراهن على "حصان واحد" أي مشروع واحد، بل هي تقوم ببناء نماذج متعددة، مدعومة ببنية تحتية متقدمة وتمويل مستدام، مع تركيز واضح على الثقافة العربية والتطبيقات التي تخدم أولوياتها الاقتصادية والتنموية.

وهذه الاستراتيجية تجعل الإمارات أقرب إلى إنشاء منصة ذكاء اصطناعي عربية-عالمية، قادرة على المنافسة مع كبار اللاعبين مثل OpenAI وGoogle، مع ميزة ثقافية ولغوية فريدة تمنحها تفوقاً مميزاً في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي.

منظومة متكاملة الأركان

وتقول مستشارة الذكاء الاصطناعي المعتمدة من أوكسفورد هيلدا معلوف ملكي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن التجربة الإماراتية في الذكاء الاصطناعي، تختلف جذرياً عن الكثير من التجارب العالمية، فهي تُصاغ كمنظومة متكاملة الأركان، تجمع بين مبادرات تشريعية مبكّرة وضعت الإطار القانوني والتنظيمي منذ المراحل الأولى، وبنية تحتية ضخمة تضم مراكز بيانات متطورة، ذات قدرة حاسوبية هائلة، واستثمارات مالية توظف مليارات الدولارات في المشاريع، إلى جانب ذراع أكاديمي بحثي متخصص، حيث أن هذا التكامل المؤسسي جعل كل عنصر في المنظومة داعماً للآخر، ما منح الإمارات القدرة على التقدم بسرعة، وبخطى ثابتة نحو الريادة العالمية في سباق الذكاء الاصطناعي.

وكشفت معلوف ملكي، أن المرونة التنظيمية والقدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية عاجلة، عناصر سمحت للإمارات بالتحرك بوتيرة سريعة وغير مسبوقة، في قطاع عالمي معقد ومتغير باستمرار، فغالباً ما تواجه الدول صعوبات بيروقراطية كبيرة في تنفيذ المشاريع الكبرى، في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مما يبطئ عملية اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع الحيوية، في حين أن الإمارات وبفعل "ميزة المرونة" تمكنت من توحيد السياسات العامة وتنسيق الاستثمارات، وبناء بنية تحتية بسرعة فائقة، وهذه السرعة تجعل الدولة نموذجاً فريداً قادراً على التكيف السريع مع ثورة الذكاء الاصطناعي.

رؤية رقمية شاملة

وشددت معلوف ملكي، على أن الإمارات لا تكتفي بتطوير البنية التحتية الرقمية فحسب، بل هي تعيد تشكيل اقتصادها بالكامل حول الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال مشاريع استراتيجية صممت لتعزيز الكفاءة ورفع الإنتاجية، في قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والخدمات المالية، مع التركيز أيضاً على الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال برامج تدريب جامعية تهدف إلى خلق جيل جديد من الباحثين والمطورين القادرين على قيادة الثورة الرقمية، وضمان قدرة الدولة على المنافسة في سوق عالمي متسارع ومتغير باستمرار.

وتؤكد معلوف ملكي، أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد خيار تقني، بل تحول إلى استراتيجية قومية تحدد مكانة الدول في الاقتصاد العالمي المستقبلي، فالذكاء الاصطناعي لا يعزز الإنتاجية والكفاءة في الصناعات التقليدية فحسب، بل يفتح الباب أمام ظهور قطاعات جديدة، قادرة على خلق فرص اقتصادية غير مسبوقة وتحقيق نمو مستدام، ومن هذا المنطلق فإن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يشكل حجر زاوية لأي دولة، تطمح لتصبح لاعباً فاعلاً في الاقتصاد الرقمي العالمي، وهذا الأمر أدركته الإمارات مبكراً.

الإمارات آمنت بالذكاء الاصطناعي

من جهته يقول المحلل والكاتب المختص بالذكاء الاصطناعي ألان القارح، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الإمارات ليست مجرد متابع للثورة الرقمية، بل أصبحت من صانعيها، فإسم الدولة العربية بات يتردد جنباً إلى جنب مع عمالقة التكنولوجيا العالمية، مثل الولايات المتحدة والصين، وهذا الأمر ليس صدفة بل نتيجة رؤية استراتيجية بدأت منذ سنوات، حين كان الحديث عن الذكاء الاصطناعي يبدو مبالغاً فيه، مشدداً على أن الإمارات آمنت بالتحول الرقمي مبكراً، واستثمرت فيه وصنعت لنفسها مكانة بين القوى التكنولوجية الكبرى، لتصبح اليوم نموذجاً حياً على أن التخطيط الطويل والجرأة في الاستثمار، هما الطريق إلى الريادة الرقمية.

استثناء فريد

ويرى القارح أنه في عالم باتت فيه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، محور صراعات جيوسياسية محتدمة، قلّما نجد دولة تحظى بثقة القوى المتنافسة في آن واحد، ولكن الإمارات شكّلت استثناءً فريداً، فهي الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تبني جسور تعاون مع أطراف متقابلة في هذا الميدان الحساس، لافتاً إلى أن الشراكات التي أبرمتها المؤسسات الإماراتية مع كبرى الشركات الأميركية، وعلى رأسها OpenAI، تمثل دليلاً صارخاً على مستوى الثقة الذي تتمتع به الدولة، فالتعامل مع صانعي الذكاء الاصطناعي الأكثر تأثيراً في العالم ليس أمراً متاحاً للجميع، بل يتطلب سمعة دولية تقوم على الموثوقية والاستقرار، وهذه المعادلة ستجعل من الإمارات نقطة جذب عالمية لرؤوس الأموال والشركات الباحثة عن موقع مثالي لإطلاق مشاريعها في المستقبل.

قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي

ويشدد القارح على أن انتقال أي دولة إلى مصاف القوى العظمى في الذكاء الاصطناعي، يمر عبر اختباريْن أساسييْن، هما الابتكار المستقل والتوسع العالمي الفعّال، وفي الاختبار الأول برزت الإمارات كواحدة من النخبة العالمية القادرة على تطوير نماذج لغوية ضخمة (LLM)، في وقت ما زالت فيه غالبية الدول تكتفي باستيراد هذه التقنيات من الخارج، أما بالنسبة للاختبار الثاني الذي يتطلب استراتيجية انتشار عالمي، فيمكن القول إن حضور المشاريع والشركات الإماراتية في أسواق رئيسية حول العالم، بدأ يتحقق بالفعل عبر شراكات دولية رفيعة المستوى، مما يضع الإمارات اليوم بوضوح بين القوى العظمى في عالم الذكاء الاصطناعي.