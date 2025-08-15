وذكر المكتب الجمعة في فيسبادن أن حجم القوة العاملة في ألمانيا لم يرتفع سوى بواقع حوالي 10 آلاف شخص في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بالعام السابق، وهو عدد ضئيل من الصعب تمثيلة بالنسبة المئوية، ويمثل أضعف نمو منذ طفرة الوظائف في صيف 2022، عندما ارتفعت القوة العاملة بواقع 679 ألف موظف إضافي عقب أزمة كورونا.

وحتى بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام، ظل عدد العاملين دون تغيير يُذكر من أبريل إلى يونيو الماضي عند حوالي 46 مليون عامل. وبعد احتساب المتغيرات الموسمية، لم يرتفع عدد العاملين سوى بحوالي 7 آلاف عامل إضافي.

وبحسب بيانات معهد أبحاث التوظيف والعمل، بلغ إجمالي ساعات العمل المُنجزة حوالي 14.4 مليار ساعة خلال الربع الثاني، بتراجع قدره 0.5 بالمئة عن العام السابق. كما انخفض متوسط ساعات العمل للموظف بنفس النسبة، ليصل إلى 315.4 ساعة.

وشهد قطاعا الصناعة والبناء تراجعا في التوظيف مجددا، حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التصنيع بواقع 141 ألف شخص (-1.7 بالمئة) على أساس سنوي، وفي قطاع البناء بواقع 21 ألف شخص (-0.8 بالمئة). وقد عادلت هذه الخسائر زيادة التوظيف في قطاع الخدمات، حيث زاد عدد العاملين بواقع 178 ألف شخص عن العام السابق.