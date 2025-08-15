وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز أن إدارة ترامب تجري محادثات مع شركة صناعة الرقائق المتعثرة للحصول على حصة فيها.

ووفقا للتقرير، فإن هذه الخطوة ستدعم جهود إنتل لتوسيع الإنتاج الأميركي.

ونقلت بلومبرغ، عن "مصادر مقربة من هذا الشأن" قولها، إن الفكرة جاءت نتيجة اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة إنتل ليب-بو تان في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقًا للوكالة لم يتضح حتى الآن حجم الحصة المحتملة التي ستشتريها الحكومة الأميركية.

ولم تعلق إنتل بشكل محدد على الخطط المحتملة.

وفي بيان لقنوات أميركية، بما في ذلك سي.إن.إن، قال متحدث باسم البيت الأبيض إنه بدون إعلان رسمي، "يجب اعتبار المناقشة حول الصفقات الافتراضية مجرد تكهنات".

وكان ترامب قد طالب في السابق باستقالة تان فورا بعد أن اتهم سيناتور أميركي رئيس إنتل بأنه قريب جدا من الصين.

وكانت إنتل قد عينت للتو الرجل البالغ من العمر 65 عاما، الرئيس السابق لمطورة الرقائق كادنس ديزاين سيستمز، في المنصب الأعلى في مارس بعد بحث استمر لأشهر.

وبعد الاجتماع في البيت الأبيض، قال ترامب إن "تان وأعضاء مجلس وزرائي سيقضون وقتا معا، وسيقدمون لي اقتراحات خلال الأسبوع المقبل".

وهيمنت إنتل ذات يوم على صناعة الرقائق، لكنها تراجعت في السنوات الأخيرة.