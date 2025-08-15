وجاء تركيز الشركات المدرجة على إدماج أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في أعمالها بالتزامن مع تحقيقها أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، مما يؤكد قوة وتنوع محفظة أعمال "أدنوك" ومساهمتها في خلق وتعزيز القيمة للمساهمين.

وتأتي أداة "MEERAi" في مقدمة أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها "أدنوك"، حيث تساهم في تمكين الإدارة التنفيذية من اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أسرع وأكثر فاعلية استناداً إلى بيانات يتم الحصول عليها في الوقت الفعلي.

وتساهم أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي التي تطبقها شركات "أدنوك" المدرجة على امتداد عملياتها في رفع الكفاءة، وخفض الانبعاثات، والارتقاء بتجربة العملاء، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وخلال النصف الأول من العام بلغ صافي الأرباح المُجمّعة لشركات "أدنوك" المدرجة 17.3 مليار درهم (4.7 مليار دولار)، حيث حققت "أدنوك للغاز" صافي دخل قياسياً بلغ 5.1 مليار درهم (1.385 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2025، بزيادة قدرها 16 بالمئة على أساس سنوي، مع ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى 8.3 مليار درهم (2.256 مليار دولار)، مدفوعةً بالطلب المحلي القوي ورفع الكفاءة التشغيلية.

كما وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 6.6 مليار درهم (1.792 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5 بالمئة، تُدفع في سبتمبر.

وارتفعت المصروفات الرأسمالية بنسبة 49 بالمئة على أساس سنوي، بالتزامن مع إحراز تقدم ملموس في المشروعات الإستراتيجية، بما في ذلك اتخاذ "قرار الاستثمار النهائي" وترسية عقود بقيمة 18.36 مليار درهم (5 مليارات دولار) للمرحلة الأولى من "مشروع تطوير الغاز الغني".

وبعد انضمامها إلى مؤشر "MSCI" في يونيو، من المقرر أن تنضم "أدنوك للغاز" إلى مؤشر "FTSE" في سبتمبر، مع استقطاب تدفقات نقدية إضافية تتجاوز 200 مليون دولار (734 مليون درهم) وفقاً لتقديرات السوق.

وحققت "أدنوك للتوزيع" نتائج قوية في الربع الثاني متجاوزةً توقعات السوق، وهو ما ساهم في تحقيق نمو مضاعف في الأرباح خلال النصف الأول.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.08 مليار درهم (566 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 10 بالمئة على أساس سنوي، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 12.2 بالمئة ليصل إلى 1.32 مليار درهم (358 مليون دولار) مدفوعة بمبيعات قياسية في كميات الوقود في النصف الأول من العام وزيادة بنسبة 15 بالمئة في إجمالي الأرباح في قطاع التجزئة غير الوقود.

وأضافت الشركة 47 محطة خدمة جديدة في النصف الأول، ورفعت هدفها للعام بأكمله إلى 60-70 محطة، معظمها في المملكة العربية السعودية.

كما عززت "أدنوك للتوزيع" حضورها الدولي بإطلاق خط إنتاج زيوت "فويجر" في مصر، والتي يتم تصديرها حالياً إلى أكثر من 47 دولة.

وتستمر الشركة في تعزيز تحوّلها الرقمي عبر تحسين كفاءة العمليات التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التنبؤ باستهلاك الوقود، وتوسيع نطاق تشكيلة منتجاتها، والخدمات الشخصية التي تقدمها للعملاء.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية بواقع 10.285 فلس للسهم عن النصف الأول من عام 2025 في شهر أكتوبر المقبل.

وأعلنت "أدنوك للحفر" تحقيق نتائج قياسية في النصف الأول من عام 2025 مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.71 مليار درهم (2.37 مليار دولار).

وزادت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 19 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.97 مليار درهم (1.08 مليار دولار)، وحققت صافي ربح بلغ 2.54 مليار درهم (692 مليون دولار)، بنسبة نمو 21 بالمئة على أساس سنوي. وحصلت "أدنوك للحفر" خلال العام 2025 على عقود جديدة وصلت قيمتها الإجمالية إلى 17.63 مليار درهم (4.8 مليار دولار)، وهو ما يعزز وضوح رؤيتها للأرباح حتى عام 2040 وما بعده.

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار للربع الثاني من عام 2025، تماشياً مع التزام الشركة بتوفير عائد ثابتٍ ومتنامٍ للمساهمين.

وحسّنت "أدنوك للحفر" توجيهاتها المالية للعام 2025، وتتوقع تحقيق عائدات للعام بأكمله تتراوح بين 4.65 و4.80 مليار دولار، وصافي ربح يتراوح بين 1.375 و1.45 مليار دولار.

وأعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات" عن نتائج قياسية للربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.62 مليار درهم (1.26 مليار دولار)، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31 بالمئة لتصل إلى 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار)، مدفوعةً بالأداء القوي عبر قطاعات الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن البحري والخدمات.

وتؤكد هذه النتائج مرونة وتنوع نموذج أعمال "أدنوك للإمداد والخدمات"، الذي يمكّنها من تحقيق صافي أرباح قوي وتدفقات نقدية تشغيلية قوية.

واستناداً إلى الأداء القياسي في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة ومواصلة الأداء القوي في سوق الشحن، برغم التقلبات العالمية المستمر وثقتها بمسار نموها طويل الأمد وتوسعاتها الإستراتيجية، رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الدخل لعام 2025.

وتتوقع "أدنوك للإمداد والخدمات" نمو أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 1.053 مليار درهم (287 مليون دولار)، بما يتماشى مع سياستها المرحلية لتوزيعات الأرباح.

وحققت شركة "فيرتيغلوب" نتائج قوية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 14 بالمئة و20 بالمئة على التوالي على أساس سنوي، وارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26 بالمئة و36 بالمئة على التوالي.

كما انخفض الربح المعدل للمساهمين بنسبة 18 بالمئة للنصف الأول على أساس سنوي وبزيادة قدرها 3.5 مرة على أساس سنوي بعد استثناء المكاسب غير المتكررة من فروقات أسعار الصرف في النصف الأول من عام 2024.

وتماشياً مع التزام الشركة بتعزيز القيمة للمساهمين، اقترحت توزيع أرباح عن النصف الأول بقيمة 100 مليون دولار على الأقل، ونفذت عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 31 مليون دولار في الربع الثاني، ليصل إجمالي عوائد المساهمين إلى 131 مليون دولار أو ما يعادل 6 بالمئة على أساس سنوي.

وتستمر "فيرتيغلوب" ملتزمة بتنفيذ "إستراتيجية النمو 2030"، عبر الاستثمار في الأمونيا منخفضة الكربون وتعزيز قدراتها في قطاع التكرير والتوزيع، بما في ذلك الاستحواذ المقترح على أصول التوزيع التابعة لشركة "وينغفو أستراليا".

وأعلنت شركة "بروج" عن صافي ربح للربع الثاني بلغ 193 مليون دولار، مدعوماً بهوامش أرباح قوية وإتمام أكبر عملية تجديد لمصنعها على الإطلاق قبل الموعد المحدد.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 440 مليون دولار، كما بلغ إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للنصف الأول مليار دولار، وهو ما يؤكد المرونة التشغيلية للشركة برغم تغيرات ظروف الأسواق.

وأكدت الشركة عزمها زيادة توزيعات الأرباح للسنة المالية 2025 لتصل إلى 16.2 فلس للسهم الواحد، ومن المقرر دفع توزيعات أرباح مرحلية للنصف الأول من عام 2025 بما يعادل8.1 فلس للسهم الواحد في سبتمبر، وذلك رهناً بموافقة المساهمين خلال الجمعية العمومية المقرر اجتماعها في أغسطس المقبل.

ومن المتوقع أيضاً أن تُشكل هذه الزيادة، الحد الأدنى المستهدف للتوزيعات حتى عام 2030 على الأقل تحت مظلة "مجموعة بروج الدولية" المقترحة، وذلك بعد الحصول على الموافقات ذات الصلة، حيث تشهد صفقة تأسيس المجموعة تقدماً ملموساً وفق الجدول الزمني المحدد بالتزامن مع سير الإجراءات التنظيمية والتخطيط لعملية الاندماج، ومن المخطط إنجازها في الربع الأول من عام 2026.

وتستمر "بروج" في تعزيز برنامجها للذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي والتكنولوجيا، والذي حقق قيمة إضافية بلغت 1.13 مليار درهم (307 مليون دولار)، ويشمل إطلاق غرفة تحكم مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة "هانيويل"، وتطبيق إدماج منصة "MEERAi" أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة لشركة "أدنوك" في اجتماعات الإدارة التنفيذية.

وطورت الشركة منتجات مبتكرة جديدة شملت، مواد البولي أوليفين لاستخدامات الأجهزة الطبية وحلول تغليف قابلة لإعادة التدوير.