وارتفعت إيرادات سيسكو بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 14.7 مليار دولار.

وباستثناء البنود الخاصة، سجلت الشركة أرباحا معدلة قدرها 0.99 دولار للسهم خلال الفترة، في حين كان متوسط توقعات المحللين يشير إلى أرباح قدرها 0.98 دولار للسهم.

وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين البنود الخاصة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تشاك روبنز، في بيان: "كانت طلبات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تلقيناها من عملائنا في قطاع خدمات الويب واسعة النطاق خلال السنة المالية 2025 أكثر من ضعف هدفنا الأصلي، وهو ما يشير إلى فرصة هائلة أمامنا".