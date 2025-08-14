وقال أندرياس برجر الرئيس التنفيذي للمجموعة " حققت سويس ري أداء قويا في النصف الأول من العام، ونحافظ على أهدافنا للعام بأكمله. ونظرا لحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الكلي الواسع، ومع دخولنا ذروة موسم الرياح، نواصل توخي الحذر. وبالنظر إلى المستقبل، نواصل التركيز على الاستثمار المنضبط وكفاءة الإنفاق لدعم تحقيق نتائج ثابتة".

وأعلنت شركة سويس ري تحقيق أرباح صافية خلال النصف الأول بقيمة 2.6 مليار دولار بزيادة نسبتها 24 بالمئة سنويا، مدفوعة بهوامش مرتفعة لأنشطة أعمال التأمين على الممتلكات والتعويضات وتحقيق نتائج استثمارية أفضل.

وزاد صافي أرباح الشركة من نشاط التأمين على الممتلكات والتعويضات إلى 1.2 مليار دولار، مقابل 992 مليون دولار في العام الماضي. أما قسم حلول الشركات، فقد حقق صافي دخل قدره 430 مليون دولار، مقابل 441 مليون دولار في العام الماضي.

وتراجعت إيرادات سويس ري خلال النصف الأول بنسبة 6 بالمئة إلى 20.95 مليار دولار مقابل 22.21 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.