ووفق بيان صادر عن الهيئة ،"استقر مؤشر أسعار المستهلك في الشهر الماضي دون أي تغيير، مقارنةً بشهر يونيو الماضي ، وذلك على أساس شهري، حيث لم تسجل أسعار معظم الأقسام أي تغيير نسبي يُذكر.

و استقر مؤشر أسعار الجملة عند 2.1 بالمئة خلال الشهر الماضي ، مقارنةً بنظيره من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1 بالمئة في الشهر الماضي ، مقارنةً بالشهر الذي قبله.

من جانبه، كان صندوق النقد الدولي قد توقع في وقت سابق أن يبقى التضخم في السعودية قريبا من 2 بالمئة خلال العام الحالي.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد بالتقدم التي أحرزته المملكة في تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، مع توسع الأنشطة غير النفطية بشكل مستمر.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ النمو غير النفطي 3.4% في 2025، مدعومًا بمشاريع رؤية السعودية 2030 وزيادة الإقراض المحلي.