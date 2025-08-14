وتواجه الشركة 187 مطالبة بالديون، ويتجاوز إجمالي المبلغ بكثير قيمة الالتزامات المعلنة في الإفصاح المالي للشركة في ديسمبر 2022 المقدرة بحوالي 27.5 مليار دولار وفقًا لما ذكره المصفون في "تقرير أولي" صدر اليوم الثلاثاء.

ولا يُعتبر الرقم الجديد نهائيًا، إذ قد تظهر مطالبات إضافية، وجميعها تخضع للمراجعة الرسمية.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أنه منذ تعيين المصفيين القضائيين إدوارد ميدلتون وتيفاني وونج، وكلاهما من شركة ألفاريز ومارسال، في يناير 2024، دأب الثنائي على التدقيق في الملفات وكشف هياكل مؤسسية غامضة لمساعدة الدائنين على استرداد أموالهم.

وشمل ذلك توليهما السيطرة على أكثر من 100 شركة مرتبطة بشركة إيفرغراند، تبلغ قيمتها الإجمالية 27 مليار دولار هونغ كونغ، على حد قولهما.

وتعاني إيفرغراند من أزمة مالية حادة منذ 2021، وتعد شركة التطوير العقاري الأعلى ديونا حول العالم. وأصبحت بحاجة ماسة لتوفير تمويل لسداد التزامات للبنوك والموردين وحملة السندات في الوقت المحدد.