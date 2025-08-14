وقال وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقده اليوم الأربعاء إن "القطاع غير الربحي شهد نمواً قياسيا بنسبة تقارب 252 بالمئة مقارنة بخط الأساس، حيث بلغ عدد المنظمات غير الربحية أكثر من 6400 منظمة حتى نهاية يوليو الماضي".

كما أوضح الدوسري أن "عدد السجلات التجارية وصل إلى أكثر من 1.7 مليون سجل، بزيادة سنوية بلغت 13 بالمئة".

ولفت إلى أن المملكة قفزت 60 مرتبة عالمياً لتحتل المرتبة 23 في مجال دعم ريادة الأعمال، بفضل تحولات كبرى تقودها رؤية طموحة تستشرف المستقبل وتؤمن بقدرات الإنسان والمكان.

وبين أن المركز السعودي للأعمال ومنصة الأعمال الإلكترونية أنجزا أكثر من 10 ملايين خدمة، فيما تمكن البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية من استقطاب أكثر من 616 شركة عالمية خلال الربع الأول من العام.

وحول القطاع الصناعي أكد وزير الاعلام السعودي" أنه شهد توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد المصانع من نحو 7200 إلى قرابة 12500 مصنع، وقفزت الاستثمارات الصناعية من 955 ملياراً إلى 1.2 تريليون ريال".

وقال الدوسري إن خمس شركات سعودية واعدة مرشحة لتصبح شركات مليارية شاركت في معرض "فيفا تيك" العالمي بباريس.