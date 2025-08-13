وأوضح المجلس في بيان أن المشروع، الذي سيُقام على مراحل، سيستغرق إنشاؤه ثلاث سنوات، وسيصل إنتاجه في المرحلة النهائية إلى 10 ملايين إطار سنوياً.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى ثلاثة ملايين إطار لسيارات الركوب و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات، على أن تكتمل هذه المرحلة بحلول عام 2026.

ويستهدف المشروع تلبية احتياجات السوق المحلية إلى جانب التصدير إلى الخارج.

وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ستة موانئ وأربع مناطق صناعية على طول الممر المائي الاستراتيجي أو بالقرب منه، وتتمتع بمزايا قانونية وضريبية خاصة لدعم حركة الشحن الدولي وجذب الاستثمارات.

وكانت الحكومة قد كثّفت إنفاقها على البنية التحتية لتعزيز تنافسية المنطقة، وفق تصريحات سابقة لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وليد جمال الدين.

ويأتي هذا المشروع في إطار سعي الصين لتعزيز حضورها الاقتصادي في مصر، عبر استثمارات تمتد إلى قطاعات الموانئ والهيدروجين الأخضر والصناعة والفضاء.