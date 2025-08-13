جاء في الوثيقة أن الشركة تلقت رسالة تفيد بأن "لجنة الإدراج في بورصة الأوراق المالية قررت شطب اسم الشركة... لعدم استيفاء أي من المتطلبات المنصوص عليها في الإرشادات (...) التي فرضتها البورصة وظل تداول أسهمها معلقا".

وأعلنت شركة "إيفرغراند" إفلاسها عام 2021، وباتت رمزا لأزمة طويلة في سوق العقارات الصيني.

أصدرت محكمة في هونغ كونغ أمر تصفية لإيفرغراند في يناير 2024 باعتبار أن الشركة لم تقترح خطة سداد ديون مقبولة لدى دائنيها.

وتم تعليق تداول أسهم إيفرغراند لاحقا في بورصة هونغ كونغ.

واتخذت الجهات المكلفة عملية التصفية خطوات لاستعادة الاستثمارات من الدائنين، مع رفع دعوى قضائية ضد شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) وفرعها في الصين بسبب دورها في مراجعة حسابات المطور المثقل بالديون.

سيتم شطب أسهم إيفرغراند من البورصة في 25 أغسطس وفقا للوثيقة المرفوعة الثلاثاء والمنسوبة إلى الجهات المكلفة التصفية إدوارد ميدلتون وتيفاني وونغ.

وأفاد ميدلتون ووونغ في تقرير مرحلي مرفق أن عبء ديون إيفرغراند أعلى من مبلغ 27.5 مليار دولار المقدر سابقا.

وذكرت الوثيقة "حتى 31 يوليو 2025 أسفرت عملية كشف الديون عن تقديم 187 إثباتا مما أدى إلى مطالبات إجمالية بلغت حوالى 350 مليار دولار هونغ كونغي (45 مليار دولار أميركي)".