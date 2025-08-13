وقالت الإدارة في توقعات الطاقة قصيرة الأجل لشهر أغسطس، إنها تتوقع أيضا وصول متوسط سعر برنت إلى مستوى قريب من 50 دولارا للبرميل خلال 2026. واختتم الخام القياسي الجلسة عند مستوى أعلى قليلا من 66 دولارا اليوم.

وتوقعت الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية انخفاضا كبيرا في أسعار النفط لأن نمو المعروض العالمي من النفط يفوق إلى حد بعيد نمو الطلب على المنتجات النفطية.

وذكر ستيف نالي القائم بأعمال مدير الإدارة، الثلاثاء، "هناك حالة ضبابية كبيرة في سوق النفط. وشهدنا في الماضي انخفاضا كبيرا في الأسعار عند زيادة المخزونات بالسرعة التي نتوقعها في الأشهر التالية".

وتشير توقعات الإدارة إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيبلغ مستوى قياسيا عند 13.41 مليون برميل يوميا في 2025 بسبب الزيادة في إنتاجية الآبار على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع الإنتاج في 2026.

ورجحت الإدارة أيضا أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى هبوط أسعار بيع البنزين والديزل بالتجزئة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تراجع إنتاج النفط المحلي من المستويات القياسية المسجلة في 2025.