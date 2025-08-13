وخلال النصف الأول من 2025، حققت بريسايت إيرادات بلغت 1.09 مليار درهم بزيادة قدرها 80.2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ معدل النمو الداخلي للشركة نسبة 33.5 بالمئة، دون احتساب مساهمة شركة "إي آي كيو"، وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 59.6 بالمئة لتصل إلى 245.5 مليون درهم، بينما ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 18.8 بالمئة لتصل إلى 209.7 مليون درهم.

الأداء الفصلي

قالت شركة بريسايت القابضة المحدودة في بيان على موقع سوق أبوظبي، إن الإيرادات في الربع الثاني بلغت 523.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 53.5 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2024 مع مساهمة النمو الداخلي بنسبة 19.7 بالمئة.

وارتفعت الأرباح الفصلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 45.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 104.5 مليون درهم، بينما نمت الأرباح الصافيةبنسبة 11.5 بالمئة لتبلغ 89.7 مليون درهم، ما يعكس تأثيرتطبيق ضريبة الشركات بنسبة 15 بالمئة.

وعلى الصعيد الدولي، يعود نموّ "بريسايت" إلى التوسع المستمر في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث ساهمت هذه الأسواق بنسبة 26.8 بالمئة من إيرادات الربع الثاني، مقارنةً بـ 4.9 بالمئة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ساهمت الطلبات الجديدة التي بلغ مجموعها 304 ملايين درهم في تعزيز الأداء، لترتفع قيمة الأعمال المجدولة لدى الشركة إلى 3.7 مليار درهم، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المُسجل في العام الماضي.

واختتمت "بريسايت" هذه المرحلة بسيولة نقدية بلغت 2.0 مليار درهم، مع الحفاظ على ميزانية غير مدينة، مما يمنحها مرونة كبيرة لتمويل ابتكارات المنتجات وتحقيق أهداف التوسعات.