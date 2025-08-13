وفي منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، قال ترامب إنه "يدرس السماح برفع دعوى قضائية كبيرة ضد باول بسبب العمل الفظيع، وغير الكفء، الذي قام به في إدارة بناء مباني الاحتياطي الفيدرالي".

وبعد أن أشار ترامب إلى أرقام مختلفة في الأسابيع الأخيرة، زعم هذه المرة أن التجديدات ستكلف 3 مليارات دولار.

وكتب ترامب: "ثلاثة مليارات دولار لعمل كان يجب أن يكلف 50 مليون دولار. ليس جيدا".

واستغل ترامب أكثر من مرة تكاليف التجديد المتزايدة بشكل كبير كمبرر لفرض إقالة باول، الذي رشحه هو نفسه لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2017.

ومن الناحية القانونية، ليس من الواضح تماما ما إذا كان بإمكان رئيس الولايات المتحدة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.