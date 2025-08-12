الطلب العالمي على النفط

أبقت المنظمة في تقريرها على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 عند 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي ليصل إلى 105,1 ملايين برميل يوميا، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط من الدول غير الأعضاء في المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025.

وفي عام 2026، من المتوقع أن يرتفع الطلب بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 0.1 مليون برميل عن التوقعات السابقة، وذلك بفضل الأنشطة الاقتصادية. ومن المتوقع أن ينمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.2 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب في الدول غير الأعضاء بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا.

تشير التقديرات إلى أن متوسط الطلب العالمي سيبلغ نحو 104.6 مليون برميل يوميًا في 2025، بزيادة قدرها 2.3 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق.

ومن المتوقع أن يواصل الطلب ارتفاعه في 2026 ليصل إلى 106.4 مليون برميل يوميًا، مع استمرار تعافي الاقتصادات الناشئة وزيادة استهلاك الوقود في قطاعي الطيران والشحن.

المعروض العالمي من النفط

على جانب الإمدادات، يتوقع التقرير أن يصل المعروض العالمي من النفط إلى 104.8 مليون برميل يوميًا في 2025، مدفوعًا بزيادة الإنتاج من خارج تحالف "أوبك+"، خصوصًا من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا.

ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج النفطي من خارج دول تحالف أوبك بلس بنحو 800 ألف برميل يومياً خلال عام 2025، وهو نفس الرقم الذي تم توقعه الشهر الماضي، كما من المتوقع أن يظل نمو إنتاج هذه الدول عند مستوى أقل قليلاً، بحوالي 600 ألف برميل يومياً في العام المقبل، مع استمرار الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين في لعب دور أساسي في هذا النمو.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الإنتاج النفطي من دول تحالف أوبك بلس من المتوقع أن تزيد بمقدار 100 ألف برميل يومياً في 2025، ليصل متوسط إنتاجها إلى حوالي 8.7 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة بشكل مشابه في 2026، ليصل متوسط الإنتاج إلى 8.8 مليون برميل يومياً.

يُرجح أن يرتفع المعروض في 2026 إلى 106.3 مليون برميل يوميًا، مما قد يخلق توازنًا هشًا بين العرض والطلب إذا لم تحدث اضطرابات في السوق.

وفيما يتعلق بإنتاج النفط الخام، فقد زادت الدول المشاركة في تحالف أوبك بلس إنتاجها في يوليو الماضي بحوالي 335 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق، ليصل متوسط الإنتاج إلى نحو 41.94 مليون برميل يومياً.

النمو الاقتصادي العالمي

من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد العالمي على مسار نموه المستقر، مدعوماً بالزخم القوي والمستمر الذي لوحظ خلال النصف الأول من عام 2025. وقد تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بزيادة طفيفة لتصل إلى 3.0 بالمئة، بينما تبقى توقعات عام 2026 عند مستوى قوي يبلغ 3.1 بالمئة، بحسب تقرير المنظمة الصادر اليوم.

أما توقعات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة فقد تم رفعها قليلاً لتصل إلى 1.8 بالمئة في عام 2025، وتبقى عند 2.1 بالمئة لعام 2026.

وبالنسبة لليابان، فلا تغييرات في توقعات النمو الاقتصادي التي تستقر عند 1.0 بالمئة لعام 2025 و0.9 بالمئة لعام 2026.

أما توقعات نمو منطقة اليورو فقد تم رفعها بشكل طفيف لتصل إلى 1.2 بالمئة لكل من عامي 2025 و2026.

وفي الصين، تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025 بزيادة طفيفة لتصل إلى 4.8 بالمئة، بينما تبقى عند 4.5 بالمئة لعام 2026.

أما الهند، فتظل توقعات نموها الاقتصادي مستقرة عند 6.5 بالمئة لكلا العامين 2025 و2026.

وفي البرازيل، لم تشهد توقعات النمو تغيرات، حيث تبقى عند 2.3 بالمئة لعام 2025 و2.5 بالمئة لعام 2026.

وبالمثل، تظل توقعات النمو الاقتصادي لروسيا دون تغيير، عند 1.8 بالمئة لعام 2025 و1.5 بالمئة لعام 2026.