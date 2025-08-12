وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 34.7 نقطة من 52.7 نقطة في يوليو. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز أن يسجل المؤشر 39.8 نقطة.

وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد "يشعر خبراء الأسواق المالية بخيبة أمل إزاء الاتفاق التجاري الذي تم الإعلان عنه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة قد أبرمت اتفاقا تجاريا إطاريا مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي يفرض رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم السلع الواردة من التكتل.

وقال فامباخ إن الانخفاض يرجع أيضا إلى الأداء الضعيف للاقتصاد الألماني في الربع الثاني.

وانكمش الاقتصاد الألماني 0.1 بالمئة في الربع الثاني، إذ تباطأ الطلب من الولايات المتحدة بعد أشهر شهدت مشتريات قوية تحسبا للرسوم الجمركية الأميركية.