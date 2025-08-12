وأوضح تاو، خلال مؤتمر صحفي، أن مجلس الوزراء وافق على صيغة العرض الجديد لتكون أساساً للمفاوضات المقبلة مع الجانب الأميركي، مضيفاً أن المقترح يراعي إلى حد كبير الملاحظات التي تضمنها تقرير تقديرات التجارة الوطنية الأميركي لعام 2025، والذي حدد ثغرات ومعوقات في تعاملات جنوب أفريقيا التجارية مع الولايات المتحدة.

يأتي هذا التحرك بعد أشهر من محاولات الحكومة الجنوب أفريقية التوصل إلى اتفاق شامل مع واشنطن، وهي الجهود التي تعثرت قبل حلول المهلة النهائية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومع انتهاء تلك المهلة دون اتفاق، فُرضت الرسوم الجديدة، ما شكّل ضربة قوية لصادرات البلاد، التي تعد ركيزة رئيسية لاقتصادها الصناعي والزراعي.

وتحاول بريتوريا الآن إعادة فتح باب التفاوض على أساس أكثر مرونة، أملاً في استعادة مزايا النفاذ التفضيلي إلى السوق الأميركية، وتجنب مزيد من الأضرار لقطاعات حيوية مثل المعادن المصنعة، والمنتجات الزراعية، وصناعة السيارات.

ويرى مراقبون أن نجاح العرض المنقح يعتمد على قدرة جنوب أفريقيا على معالجة مخاوف واشنطن المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وفتح الأسواق أمام الشركات الأميركية، وإزالة بعض القيود التنظيمية التي تعتبرها الولايات المتحدة عوائق أمام التجارة الحرة.