وأضاف التقرير أن السلطات أرسلت إخطارات إلى مجموعة من الشركات تثنيها عن استخدام أشباه الموصلات تلك التي تعد أقل تقدما، مع تضمن التوجيهات موقفا قويا بشكل خاص ضد استخدام الشركات الحكومية أو الشركات الخاصة رقائق إتش20 من إنفيديا في أي عمل مرتبط بالحكومة أو الأمن القومي.

وتنطبق التوجيهات الحكومية الأخيرة بشكل خاص على الاستخدامات المتعلقة بالحكومة، مما يعقد محاولات إنفيديا لاستئناف جني مليارات الدولارات من إيراداتها المفقودة في الصين.

وسجل سعر شركة هوا هونغ سيميكونداكتور صعودا بواقع 7 بالمئة في تعاملات بورصة هونغ كونغ، كما ارتفع سهم إس.إم.آي.سي بنسبة 5.9 بالمئة.

ووصل سعر سهم كامبريكون إلى مستوى قياسي بعد ارتفاعه بأقصى نسبة مسموح بها يوميا وهي 20 بالمئة في تعاملات بورصة شنغهاي.

وارتفع سهم هيجون إنفورميشن بنسبة 5.7 بالمئة.

وفي يوليو قالت إنفيديا إن منتجاتها لا تحتوي على "أبواب خلفية" تسمح بالوصول أو التحكم عن بعد، بعد أن أثارت الصين مخاوف بشأن المخاطر الأمنية المحتملة لشريحة الذكاء الاصطناعي إتش20 التي تنتجها الشركة.

وألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين إلى أنه قد يسمح لشركة إنفيديا ببيع نسخة مصغرة من رقائق الجيل القادم لوحدات معالجة الرسومات المتقدمة (بلاكويل) إلى الصين، على الرغم من المخاوف البالغة في واشنطن من أن الصين قد تسخر قدرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية لتعزيز جيشها.

ويقول معارضون للإجراء إن الخطوة يمكن أن تفتح الباب أمام الصين للحصول على قوة حوسبة أكثر تقدما من الولايات المتحدة حتى في الوقت الذي يتنافس فيه البلدان على التفوق التكنولوجي.