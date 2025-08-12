وقال ماسك في منشور على إكس "تتصرف أبل بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي غير (شركة) أوبن إيه.آي الوصول إلى المرتبة الأولى في متجر التطبيقات، وهو ما يعد انتهاكا صريحا لمكافحة الاحتكار".

ولم يقدم ماسك أدلة تدعم اتهامه. ولم ترد أبل وأوبن إيه.آي وإكس إيه.آي بعد على طلبات رويترز للتعليق.

ويحتل روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي التابع لأوبن إيه.آي المركز الأول حاليا في قسم "أفضل التطبيقات المجانية" في متجر التطبيقات لأجهزة آيفون بالولايات المتحدة، بينما يحتل تطبيق غروك المملوك لإكس إيه.آي المركز الخامس، ويحتل روبوت الدردشة جيميناي لغوغل المركز 57.

ويتصدر تشات جي.بي.تي الترتيب أيضا في متجر تطبيقات غوغل بلاي وفقا لبيانات شركة سينسور تاور.

وترتبط أبل بشراكة مع أوبن إيه.آي تدمج بموجبها تشات جي.بي.تي في أجهزتها.