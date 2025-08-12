وقالت أدنوك للإمداد والخدمات في بيان، إن إيراداتها قد ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 4.618 مليار درهم (1.258 مليار دولار).

كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً نسبته 31 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.470 مليار درهم (400 مليون دولار) وارتفع صافي الربح للربع الثاني بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 866 مليون درهم (236 مليون دولار).

بالنسبة للنصف الأول من عام 2025، بلغت إيرادات الشركة 8.957 مليار درهم (2.439 مليار دولار) بزيادة نسبتها 40 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26 بالمئة لتصل إلى 2.732 مليار درهم (744 مليون دولار) خلال الفترة نفسها، مدفوعةً بالأداء القوي عبر جميع قطاعات الأعمال، وهو ما أدى إلى الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 30 بالمئة.

كما بلغ صافي الربح للنصف الأول من العام 1.544 مليار درهم (420 مليون دولار) بنسبة زيادة قدرها 5 بالمئة عن النصف الأول من عام 2024، و18 بالمئة عن النصف الثاني من العام السابق.

وساهم نموذج الأعمال المتنوع والمرن لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" في تمكينها من تحقيق صافي أرباح قوي وتدفقات نقدية تشغيلية قوية، وذلك برغم التحديات في منظومة أسعار تأجير السفن في قطاعات الغاز والناقلات والبضائع السائبة الجافة.

وفي خطوة تؤكد الأداء القوي في قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة وتحسن هوامش الربح، قامت "أدنوك للإمداد والخدمات" برفع توجيهاتها للعام بأكمله، وتتوقع نمواً أسرع بسبب الطلب القوي المتوقع وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر مجالات الأعمال الأساسية.

كما تستمر الشركة في جهودها لخلق وتعزيز القيمة ورفع كفاءة العمليات عبر محفظة أصولها المتنوعة، بالتزامن مع دفع عجلة التكامل والابتكار من خلال شركاتها التابعة في قطاعات الخدمات اللوجستية البحرية والشحن، "زاخر مارين إنترناشونال" و"نافيغ8".

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "نفخر بالإعلان عن تحقيقنا لأعلى نتائج فصلية في تاريخ الشركة، والتي تجسِّد قوة استراتيجية النمو النوعي التي نتبعها، وقدرتنا على اغتنام الفرص المتنوعة عبر قطاعات الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات. كما يؤكد هذا الأداء المالي القياسي استمرار تفوق "أدنوك للإمداد والخدمات" على توقعات السوق، مدفوعاً بتدفقات نقدية قوية، وشراكات استراتيجية، وكفاءة تشغيلية عالية. وتماشياً مع هذا الزخم، فإن توجيهاتنا المحدَّثة للسنة المالية بأكملها تُجسِّد ثقتنا في تقديم قيمة طويلة الأمد لمساهمينا".

نمو قوي لقطاعات الأعمال في النصف الأول من 2025

سجل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة أداءً استثنائياً، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.748 مليار درهم (1.293 مليار دولار)، مدفوعةً بطلب قوي ونمو استراتيجي في المجالات الرئيسية.

وانعكس هذا الأداء المتميز على الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، التي ارتفعت بنسبة 27 بالمئة لتبلغ 1.542 مليار درهم (420 مليون دولار)، وهو ما يؤكد الدور الحيوي لهذا القطاع في تعزيز النتائج الإجمالية للشركة.

ويعود هذا النمو المربح إلى الاستخدام القوي لمنصات الإسناد البحرية، وارتفاع أسعار السوق في هذا المجال، وتحسن الربحية في منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب زيادة نشاط التأجير. كما ساهمت مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء، بما في ذلك جزيرة "العميرة" الاصطناعية وحقلا "الحيل" و"غشا"، في تحقيق زيادات قوية في الإيرادات.

وسجلت إيرادات قطاع الشحن البحري ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 89 بالمئة لتصل إلى 3.602 مليار درهم (981 مليون دولار)، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، ويعود هذا الأداء بشكل رئيسي إلى تضمين الإيرادات الناتجة عن أسطول ناقلات النفط التابعة لشركة "نافيغ8"، وهو ما يُمثل خطوة مهمة في جهود التوسع الاستراتيجي للشركة.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.067 مليار درهم (290 مليون دولار)، برغم ضعف ظروف السوق مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وهو ما يجسِّد قوة التنفيذ التشغيلي. ويؤكد هامش الأرباح القوي البالغ 30 بالمئة قدرة الشركة على خلق قيمة قوية حتى في ظروف الأسواق الأقل نشاطاً.

من جهة أخرى، يستمر قطاع الخدمات في دعم نموذج الأعمال المتنوع للشركة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 607 مليون درهم (165 مليون دولار).

كما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 121 مليون درهم (33 مليون دولار)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة حجم الأعمال في محطة "بروج" للحاويات، إلى جانب حصة الشركة من أرباح خدمات تزويد السفن بالوقود التابعة لـ “Integr8".

مستجدات الخطط الاستراتيجية للشركة

حافظت "أدنوك للإمداد والخدمات" في الربع الثاني من عام 2025 على مرونتها التشغيلية، وقدرتها التنافسية العالية، ووضعها القوي الذي يمكنها من اغتنام الفرص عبر قطاعي الطاقة والخدمات البحرية. وتستمر الشركة في سعيها لعقد شراكات استراتيجية ومشروعات مشتركة تضمن توسيع قدراتها وانتشارها في أسواق النمو الرئيسية.

خلال الربع الأول، عززت الشركة مساهمتها في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال عقد اتفاقية جديدة تمتد لـ 15 عاماً بقيمة 1.95 مليار درهم (531 مليون دولار) مع شركة "بروج".

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تسريع نمو صادرات دولة الإمارات من البتروكيماويات من خلال توفير خدمات إدارة الموانئ، ومناولة الحاويات، وخدمات سفن حاويات التغذية لمحطة حاويات "بروج" في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي.

وتستمر "أدنوك للإمداد والخدمات" في تعزيز إمكانياتها لتحقيق أرباح طويلة الأمد من خلال التوسيع الاستراتيجي لأسطولها، حيث تستعد الشركة في الربع الثالث من العام لاستلام أول ناقلة إيثان عملاقة، وكذلك الناقلة الثالثة من أصل ست ناقلات غاز طبيعي مسال، وذلك بعد نجاح تسليم ناقلة الغاز الطبيعي المسال الثانية في الربع الثاني من عام 2025.

ومن المتوقع أن تساهم هذه السفن الجديدة، إلى جانب طلبات بناء السفن الإضافية، في تعزيز قاعدة الأرباح المستقبلية للشركة بشكل كبير، من خلال إيرادات مستقبلية متعاقَد عليها تتجاوز 95 مليار درهم (26 مليار دولار).

التكنولوجيا والاستفادة من الذكاء الاصطناعي

انطلاقاً من إدراكها لأهمية الابتكار التكنولوجي كمحرك رئيسي للنمو، أطلقت الشركة نظام "SmartPort" لإدارة الموانئ، وهو نظام متطور مدعوم بحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي تم تطويره بالتعاون مع شركة "Innovez One". ويُساهم هذا النظام في تعزيز فعالية العمليات من خلال خفض وقت تخصيص الموارد من ثلاث ساعات إلى 45 ثانية فقط، وهو ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويُساهم في رفع معدل استخدام الأرصفة بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، بما يحقق وفورات كبيرة في التكاليف ويدعم تحسين الأداء التشغيلي.

كما تم استخدام MEERAi، أحد حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة من "أدنوك"، بنجاح خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة "أدنوك للإمداد والخدمات" بهدف دعم اتخاذ قرارات تنفيذية أسرع وأكثر موثوقية.

بالإضافة إلى ذلك، عقدت "أدنوك للإمداد والخدمات" شراكة استراتيجية مع "ديجيتال أوشن" (Digital Ocean) لتطوير منصة رقمية تساهم في تعزيز فعالية عمليات استئجار سفن الدعم البحري، لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات البحرية. ويعمل هذا الحل على أتمتة عملية ترسية العطاءات وإدارة عقود استئجار السفن، ويتيح أيضاً إمكانية ربط أنظمة الفواتير إلى جانب الاطلاع الفوري على حالة السفينة وسجلات صيانتها وعقود تأجيرها.

النظرة المستقبلية

رفعت "أدنوك للإمداد والخدمات" التوجيهات الخاصة بالإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الدخل لعام 2025، مدفوعة بالأداء القياسي في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة واستمرار الأداء القوي في سوق الشحن، برغم التقلبات العالمية المستمرة.

إيرادات المجموعة: رفعت الشركة توجيه الإيرادات إلى " نمو سنوي في أعلى نطاق العشرين بالمئة" بعد أن كان " نمو سنوي يتراوح بين منتصف وأعلى نطاق العشرين بالمئة".

الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة: رفعت الشركة توجيه الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى " نمو سنوي في منتصف نطاق العشرين بالمئة" بعد أن كان " نمو سنوي في أعلى الأرقام العشرية المئوية".

صافي دخل المجموعة: رفعت الشركة توجيه صافي الدخل إلى" نمو سنوي منخفض إلى متوسط من الأرقام العشرية المزدوجة" بعد أن كان " نمو سنوي منخفض من الأرقام العشرية المزدوجة".

تجدد الشركة تأكيد ثقتها بتوقعاتها المستقبلية على المدى المتوسط (2026–2029)، والتي تستند على فرص النمو طويلة الأمد، والتوسع الاستراتيجي، وتدفقات الدخل المستقرة. وفي ضوء تقلبات السوق المتزايدة، تكثف الشركة تركيزها على المبادرات التي تعنى بالكفاءة والقيمة، مستفيدة من تنوع محفظتها الاستثمارية، مع الحفاظ على قوة الإيرادات طويلة الأمد المتعاقَد عليها مع شركاء موثوقين.

كما تستمر الاستثمارات في النمو على المسار الصحيح، دون تغيير في التوجيهات المتعلقة بالإنفاق الرأسمالي. وتحتفظ الشركة بالقدرة المالية لتمويل 3 مليار دولار إضافية تتجاوز المشروعات المعلنة ضمن نطاق 2.5 ضعف صافي الدين: الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول عام 2030.

وتستمر "أدنوك للإمداد والخدمات" في تنفيذ سياستها المتقدمة لتوزيعات الأرباح، مع توزيعات متوقعة لعام 2025 بقيمة 1,053 مليون درهم (287 مليون دولار)، رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة ذات الصلة.

كما تستهدف "أدنوك للإمداد والخدمات" تحقيق نسبة لصافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 2.0 و2.5 مرة على المدى المتوسط، مدعومةً بقدرتها المتبقية على الاقتراض والتدفقات النقدية الحرة بعد توزيعات الأرباح.