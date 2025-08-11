ووقعت الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة اتفاقية لتصميم مطار بأربعة مدارج قرب بلدة بيشوفتو، على بعد نحو 45 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة أديس أبابا.

وأعلنت الشركة أنها ستقدم 20 بالمئة من تمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته عشرة مليارات دولار، بينما سيقدم مقرضون التمويل الباقي.

وقال البنك في بيان "خصص البنك ما يصل إلى 500 مليون دولار، رهنا بموافقة مجلس الإدارة، للمساهمة في تمويل هذا... المشروع"، ووصفه بأنه سيشكل تحولا في المنطقة ويساهم في تكاملها.

وفي الأسبوع الماضي، قال البنك إنه يقود جهودا لجمع 7.8 مليار دولار لتمويل المشروع. ومن المقرر أن يتمكن المطار الجديد من التعامل مع مئة مليون مسافر سنويا.