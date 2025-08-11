وفي الأسبوع الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على السلع الهندية عقابا على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

وأدى ذلك إلى رفع إجمالي الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة إلى 50 بالمئة، وهي من بين أعلى الرسوم الجمركية المفروضة على أي شريك تجاري لأميركا.

وقال بانكاج تشودري وزير الدولة للشؤون المالية في الهند، في رد مكتوب على سؤال من أحد النواب، إن الحكومة الهندية أخذت في الاعتبار الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة التي فرضها ترامب في البداية على السلع وذلك عند تقديم تقديراتها الاثنين.

وأضاف تشودري "وزارة التجارة على تواصل مع جميع الجهات المعنية ومن بينهم المصدرون وأطراف من القطاع الصناعي للحصول على آرائهم وتقييمهم للوضع".

ووفقا لتقديرات الحكومة الهندية بلغت قيمة تجارة السلع بين الولايات المتحدة والهند نحو 87 مليار دولار في السنة المالية الماضية.