وأوضحت شركة طلعت مصطفى في بيان أن هذا هو أعلى مستوى مبيعات نصف سنوي في تاريخها، رغم عدم إطلاق أي مشروعات عقارية جديدة خلال هذه الفترة.

وسجلت الإيرادات الإجمالية للمجموعة نحو 24.39 مليار جنيه، مقابل 17.02 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024 بنمو 43 بالمئة.

وارتفع صافي الربح المجمع بعد الضرائب إلى نحو 8.1 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه محققا زيادة نسبتها 69 بالمئة.