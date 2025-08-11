جاء ذلك رغم تحقيق شركة الطاقة الدنماركية أرباحا قبل حساب الضرائب بقيمة 3.9 مليار كرونة دنماركية (609 ملايين دولار) خلال الربع الثاني من العام، مسجلة تحولا كبيرا مقارنة بخسارة بلغت 575 مليون كرونة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاء هذا التحسن بشكل رئيسي مدفوعا بنمو الإيرادات وانخفاض كبير في خسائر القيمة الإسمية، حيث سجلت الشركة خسائر بالقيمة الإسمية بلغت 3.9 مليار كرونة دنماركية في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 20 مليون كرونة فقط في الربع الأخير.

وسجلت الأرباح التشغيلية ارتفاعا لتصل إلى 4.1 مليار كرونة دنماركية، مقارنة بخسائر بقيمة 26 مليون كرونة دنماركية تم تسجيلها في الربع الثاني من عام 2024.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 1% لتصل إلى 6.6 مليار كرونة دنماركية مقارنة بـ 6.5 مليار كرونة دنماركية في الفترة المقابلة من العام السابق.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة أورستد عن خطط لطرح حقوق اكتتاب تصل قيمتها إلى 60 مليار كرونة دنماركية.