أعلنت شركة بلتون القابضة المصرية أن صافي ربحها قد تخطى 1.3 مليار جنيه في النصف الأول من العام بنمو سنوي 60 بالمئة.
وأوضحت الشركة في بيان أنها تمكنت من تحقيق إيرادات مجمعة بقيمة 6.3 مليار جنيه بنمو سنوي 115 بالمئة.
وبلغ إجمالي المحفظة 34.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 109 بالمئة مدفوعا بارتفاع الحصص السوقية عبر كافة الشركات التابعة.
ونقل البيان عن داليا خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة أن نتائج الأعمال للنصف الأول من العام تعكس الأداء المتميز الذي جاء "بفضل التكامل بين منصتي بنك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية، وقوة المركز المالي للمجموعة والتوجه الاستراتيجي المرتكز على التوسع الجغرافي وتنويع باقة الخدمات الرقمية".
أبرز النتائج المالية:
- إجمالي المحفظة الائتمانية للمجموعة: بلغ إجمالي المحفظة 34.8 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 109 بالمئة مدفوعًا بارتفاع الحصص السوقية عبر كافة الشركات التابعة للمنصة التمويل غير المصرفي وارتفاع محفظة الإقراض بالهامش بنشاط الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي بلغ 319 بالمئة.
- منصة بنك الاستثمار: حققت إيرادات تشغيلية بقيمة 1.1 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 137 بالمئة، وذلك بفضل زيادة الخدمات الاستشارية المقدمة والتوسع بأنشطة الوساطة في الأوراق المالية.
- ترويج وتغطية الاكتتاب: حقق النشاط إيرادات بقيمة 582 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، بمعدل نمو سنوي 597 بالمئة. ويرجع هذا الأداء القوي إلى تنفيذ العديد من الصفقات المتنوعة سواء صفقات رأس المال أو أسواق الدين والخدمات الاستشارية المتنوعة.
- الوساطة في الأوراق المالية: سجلت إيرادات بقيمة 474 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام، بمعدل نمو سنوي بلغ 41 بالمئة. ويأتي ذلك بفضل ارتفاع العمولات والتوسع بقاعدة العملاء.
- إدارة صناديق الاستثمار: استمرت في ترسيخ مكانتها كأكبر مدير مستقل للأصول في السوق المصري، بإجمالي أصول مدارة بقيمة 27.3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام.
- منصة الخدمات المالية غير المصرفية: حققت إيرادات تشغيلية بقيمة 5.0 مليار جنيه، بارتفاع سنوي 111 بالمئة. ويعكس الأداء المتميز للمنصة نمو الأنشطة بكافة الشركات التابعة.
- التأجير التمويلي والتخصيم: حققت الشركة إيرادات بقيمة 2.4 مليار جنيه، بمعدل ارتفاع سنوي 107 بالمئة. وحققت محفظة التمويل نمو سنوي بنسبة 78 بالمئة لتبلغ 14.5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام.
- التمويل العقاري: حققت الشركة إيرادات بقيمة 955 مليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 106 بالمئة. واختتمت الشركة النصف الأول من العام بمحفظة تمويلية بلغت 7.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 121 بالمئة.
- تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة: سجلت الشركة إيرادات بقيمة 212 مليون جنيه، ومحفظة تمويلية بقيمة 1.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول، علماً بأن الشركة أطلقت نشاطها في الربع الثالث من العام الماضي.
- كاش للتمويل متناهي الصغر: حققت إيرادات بقيمة 400 مليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 181 بالمئة. كما سجلت المحفظة التمويلية نموًا سنويًا بنسبة 227 بالمئة لتسجل 1.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام.
- رأس مال المخاطر: نجحت الشركة في تنفيذ ست صفقات متنوعة في النصف الأول من العام، لتستمر في أدائها المتميز الذي نتج عنه نمو القيمة السوقية لمحفظة استثماراتها بنسبة 220 بالمئة منذ بداية نشاط الشركة.