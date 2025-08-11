وبحسب تقرير إي.إن.إن، قد تتوقف المصانع المستهلكة للغاز الطبيعي المسال في شمال الصين عن العمل أو تخفض عدد ساعات العمل في أواخر الشهر الحالي لخفض مستويات تلوث الهواء في المنطقة أثناء عرض عسكري كبير في العاصمة بكين.

وأشارت وكالة "بلومبرغ نيوز" إلى أن ارتفاع مستويات مخزونات الغاز المسال على الساحل الشرقي للصين يدفع أيضا الموردين إلى خفض الأسعار.

من ناحية أخرى اعتمد إقليم جوانجدونج الصيني دعمًا أقل للطاقة، مما يعني أن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز ستشهد أرباحًا أقل مع تحول المستخدمين المحليين إلى مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة أو الفحم. قد يؤدي هذا إلى انخفاض إنتاج الطاقة بالغاز وخفض الأسعار، وفقًا لشركة إي.إن.إن.

يذكر أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال خلال الشهر الماضي تراجعت بنسبة 4.4 بالمئة سنويا إلى 5.65 مليون طن وفقا لتقديرات إي.إن.إن.

ووصل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال في الصين خلال الشهر الحالي 3740 يوان لكل طن (11.22 دولارا لكل مليون وحدة حرارية) ومن المحتمل انخفاض السعر إلى 3600 يوان للطن في أكتوبر المقبل.

ووصل سعر الغاز المسال في العقود الفورية القياسية لآسيا 12.5 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، في أعقاب ارتفاع الأسعار في السوق الأوروبية.