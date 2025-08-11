كما بلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين "قبل الاستقطاعات" 7 مليارات درهم، بينما سجلت الأرباح التشغيلية 3.7 مليار درهم.

من جانبه، أعرب سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن فخره بتحقيق الهيئة لأقوى نتائج مالية فصلية ونصف سنوية في تاريخها، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس النمو المستمر في الطلب، وكفاءة التنفيذ، والتميز التشغيلي الذي تنتهجه الهيئة.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الهيئة أقرّ توزيع أرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2025، على أن يتم صرفها في أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن الهيئة استثمرت حتى الآن أكثر من 230 مليار درهم في تطوير البنية التحتية، في إطار حرصها على الاستدامة وتعزيز مرونة نموذج الأعمال وتحقيق عوائد قوية.

وقال : "نتطلع إلى مواصلة تحقيق قيمة مضافة لمختلف الأطراف المعنية، مستندين إلى النمو الاقتصادي في دبي، وقوة نموذج أعمالنا، إلى جانب النتائج التشغيلية المتميزة التي تضع الهيئة في صدارة القطاع عالميا".

وسجلت الهيئة في الربع الثاني من عام 2025 ارتفاعا في إجمالي إنتاج الطاقة، بما يشمل الطاقة من مشاريع المنتج المستقل، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 16.9 تيراوات ساعة، بزيادة 10.88 بالمئة مقارنة بـ15.3 تيراوات ساعة في الربع الثاني من عام 2024.

وقامت الهيئة بإنتاج 3.30 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال هذا الربع، وهو ما يمثل 19.46 بالمئة من إجمالي الطاقة المنتجة في الربع الثاني من عام 2025.

وتؤكد الهيئة التزامها باستخدام الطاقة النظيفة للحفاظ على مزيج مستدام من مصادر التوليد لتلبية الطلب المتزايد باستمرار.

كما أنتجت الهيئة 2.18 تيراوات ساعة من محطة حصيان لإنتاج الطاقة، و11.46 تيراوات ساعة من محطات الإنتاج الأخرى خلال الربع الثاني من عام 2025.

وسجلت الهيئة زيادة بنسبة 2.95 بالمئة في الطلب الذروي على الطاقة مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، ليصل إلى 10.545 غيغاوات.

كما ارتفع إجمالي إنتاج المياه المحلاة خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 9.55 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 40.78 مليار غالون.

وبلغت ذروة الطلب اليومي على المياه المحلاة 475 مليون غالون، بزيادة قدرها 5.87 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبنهاية الربع الثاني من عام 2025، بلغ عدد حسابات المتعاملين 1,292,487 حساب، ما يمثل زيادة بنسبة 4.81 بالمئة في عدد حسابات المتعاملين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني، تم تشغيل محطتين بجهد 132 كيلوفولت و483 محطة بجهد 11 كيلوفولت، ووصلت إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى 17.979 غيغاوات، منها 3.860 غيغاوات من مصادر الطاقة المتجددة.