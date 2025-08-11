وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات في المدن ثلاثة بالمئة إجمالا مقارنة مع يونيو 2025، لكنها ارتفعت 3.4 بالمئة مقارنة مع يوليو 2024.

وتراجع التضخم على أساس شهري في المدن المصرية في يوليو بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق إذ انخفضت أسعار اللحوم والدواجن 4.9 بالمئة والفواكه 11 بالمئة والخضراوات سبعة بالمئة.

في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب 0.4 بالمئة والمأكولات البحرية 0.2 بالمئة.

وانخفض التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي عند 38 بالمئة سجله في سبتمبر 2023، وذلك بمساعدة حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

وقال البنك المركزي في وقت لاحق الأحد إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الوقود وبعض أنواع المواد الغذائية، ارتفع إلى 11.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 11.4 بالمئة في يونيو.