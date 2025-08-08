وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 130.1 نقطة في يوليو 2025، مسجلا بذلك زيادة 1.6 بالمئة عن يونيو.

وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ فبراير 2023، رغم أن المؤشر يقل بنسبة 18.8 بالمئة عن ذروة سجلها في مارس 2022، والتي أعقبت الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقالت المنظمة إن ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية في يوليو فاق التراجع الذي شهدته أسعار حبوب ومنتجات الألبان والسكر.