وأشار البنك أيضا إلى تحول محتمل في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لترشيح الخبير الاقتصادي ستيفن ميران ليحل محل عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر.

وقال محللو جيه. بي مورغان إن تعيين ميران يمكن أن يمهد الطريق لإجراء إصلاحات مؤسسية أعمق في البنك المركزي الأميركي.

وكان البنك الأميركي قد توقع في وقت سابق خفضا واحدا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.

على صعيد منفصل، ذكر بنك جيه.بي مورغان أن عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يبرز كأوفر المرشحين حظًا لخلافة جيروم باول في رئاسة الفيدرالي، وهي خطوة من المرجح أن تلقى ترحيبًا في الأسواق المالية.

وأعرب محللو "باركليز" عن موقف مماثل، مشيرين إلى أن تعيين والر من شأنه تقليص حالة عدم اليقين بشأن كيفية تفاعل الفيدرالي مع البيانات الاقتصادية، وهو ما قد يدعم السندات طويلة الأجل.

وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، فإن المتعاملين يسعرون الآن احتمالية خفض الفائدة في سبتمبر بنسبة 91.4 بالمئة، مقارنة بـ 37.7 بالمئة فقط الأسبوع الماضي.