وذكرت الشركة، التي توفر رقائق الذكاء الاصطناعي لشركات متخصصة في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي مثل إنفيديا كورب وأدفانسد ميكرو ديفسيز، أن مبيعاتها الشهر الماضي بلغت 323.2 مليار دولار تايواني جديد (10.8 مليار دولار).

وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز بأن هذا النمو جاء متفقا على توقعات الخبراء بتحقيق زيادة نسبتها 25% في عائدات الشركة خلال الربع الثالث من العام.

ورغم الرياح العكسية الناجمة عن ارتفاع قيمة الدولار التايواني، تحقق شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات معدلات نمو مطردة هذا العام، حيث سجلت زيادة بنسبة 38% خلال الفترة من يناير حتى يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتعمل على سد الفجوة بين المعروض وحجم الطلب المتزايد.

وارتفع سهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، ومقرها تايبيه، إلى معدل قياسي أمس الخميس، بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استثناء الشركة من الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية بسبب استثماراتها في المنتجات الأميركية.