وقالت الشركة إنها استندت في تقريرها على افتراض أن الرسوم الأميركية على الصادرات اليابانية، وتشمل السيارات، سوف تبلغ 12.5 بالمئة ابتداء من الشهر الجاري، حيث أنها تبلغ الآن 15 بالمئة.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الممتد من أبريل حتى يونيو الماضيين 841 مليار ين، أو 5.7 مليار دولار، مقارنة بـ 1.33 تريليون ين خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت المبيعات الربعية بنسبة 3 بالمئة.

وقالت تويوتا إن الرسوم كلفت أرباحها التشغيلية الربعية 450 مليار ين ( 3 مليارات دولار).

وعلى مستوى مبيعات التجزئة، باعت تويوتا 2.4 مليون سيارة عالميا، حيث ارتفعت المبيعات في اليابان وأميركا الشمالية وأوروبا مقارنة بالعام السابق، عندما بلغت مبيعات التجزئة 2.2 مليون سيارة.

ويقول المحللون إنه من المرجح أن تكون تويوتا ضمن الشركات الأكثر تضررا من الرسوم الأميركية بين الشركات العالمية، حتى مقارنة بشركات صناعة السيارات اليابانية الأخرى.