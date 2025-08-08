جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها رئيس دولة الإمارات والرئيس فلاديمير بوتين، الخميس، في الكرملين في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى روسيا الاتحادية.

واستعرض رئيس دولة الإمارات والرئيس الروسي خلال الجلسة مسارات تطور التعاون الإماراتي ـ الروسي خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والفضاء والطاقة وغيرها من الجوانب التي تخدم أولويات التنمية في البلدين انطلاقا من حرصهما على مواصلة تعزيز شراكتهما الإستراتيجية في مختلف المجالات.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إن العلاقات الإماراتية ـ الروسية تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين وتستند إلى إرث عريق من التعاون البنّاء والعمل المشترك يمتد إلى أكثر من خمسة عقود.. مؤكداً حرص دولة الإمارات على بناء شراكات تنموية فاعلة مع مختلف دول العالم وتعزيز التعاون الدولي في التعامل مع التحديات العالمية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لجميع شعوب العالم.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس الروسي خلال الجلسة وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات نهج بلاده الثابت في العمل على ترسيخ أسباب السلام والاستقرار في العالم بجانب دفع الحلول والمبادرات السلمية لمختلف النزاعات والصراعات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتطرق الجانبان إلى أهمية القمة العربية – الروسية التي تعقد خلال شهر أكتوبر المقبل والتي دعا إليها الرئيس فلاديمير بوتين في تعزيز علاقات روسيا مع العالم العربي.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس الروسي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددين على ضرورة تكثيف العمل من أجل إيجاد أفق واضح للسلام العادل والشامل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن الاستقرار والأمن للجميع.

كما جدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات شكره وتقديره للرئيس فلاديمير بوتين لتسهيل عمليات الوساطة التي تقوم بها دولة الإمارات لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا والتي شملت أكثر من أربعة آلاف أسير، مؤكداً استعداد الإمارات لبذل أي جهد إضافي في هذا الشأن الإنساني.

من جانبه رحب الرئيس فلاديمير بوتين بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في روسيا معرباً عن شكره وتقديره للجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات، وتسفر عن نجاح تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد بوتين أن روسيا تولي اهتماماً كبيراً بتطوير علاقاتها مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن التعاون الإماراتي - الروسي يشهد نمواً ملحوظاً خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وغيرها من المجالات.

وأقام الرئيس الروسي مأدبة غداء تكريماً للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والوفد المرافق.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قد وصل إلى الكرملين في وقت سابق حيث كان في استقباله الرئيس الروسي حيث عزف السلام الوطني للبلدين وصافح كبار مستقبليه فيما صافح الرئيس الروسي الوفد المرافق لرئيس دولة الإمارات.

كما وقع البلدان على هامش الزيارة "اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار".

وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي ومن الجانب الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية.

وتعد "اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار" بين الإمارات وروسيا خطوة مكملة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي - والذي يضم في عضويته كلاً من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان إضافة إلى روسيا.. فيما توفر إطاراً ثنائياً خاصاً للتعاون مع روسيا، يركز على الخدمات والاستثمار بما يشمل مجالات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية وغيرها.

كما وقع سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي وأندريه نيكيتين وزير النقل الروسي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البري بين الجانبين.

حضر جلسة المحادثات الوفد المرافق لرئيس دولة الإمارات الذي يضم كلاً من الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار وأحمد بن علي الصايغ وزير دولة وفيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي والدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.. كما حضرها من الجانب الروسي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وقد غادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات موسكو في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها إلى روسيا حيث رافقت طائرته طائرات عسكرية خلال مغادرته الأجواء الروسية تحية لرئيس دولة الإمارات.