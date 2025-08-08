وقالت مولر-ميرسك، إن أرباحها في الربع الثاني انخفضت بنسبة 26.6 بالمئة إلى 586 مليون دولار، بالمقارنة مع 798 مليون دولار كانت قد سجلتها في العام السابق.

وعلى أساس السهم الواحد، انخفضت الأرباح إلى 38 دولارا من 51 دولارا.

وارتفعت الإيرادات في الربع الثاني إلى 13.13مليار دولار من 12.77مليار دولار في العام السابق.

ورفعت مولر-ميرسك من توجيهاتها المالية لعام 2025 بأكمله.

وبالنظر لعام 2025 بأكمله، تتوقع الشركة الآن أرباحا أساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار ما بين 8 مليارات دولار و 9.5 مليار دولار، وأرباحا أساسية قبل الفوائد والضرائب تتراوح بين ملياري دولار و3.5 مليار دولار وتدفق نقدي حر سلبي بمقدار مليار دولار.