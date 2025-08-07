نمو راسخ وأفق واعد في أسواق عالمية متعطشة للطاقة

ورغم انخفاض أسعار النفط بنسبة 20 بالمئة خلال الفترة نفسها، برهنت الشركة على أن الكفاءة التشغيلية والاستثمار الذكي في التكنولوجيا والبنية التحتية هما المفتاح لاقتناص الفرص وتعظيم الأرباح.

نتائج مالية قياسية تعزز موقع الإمارات كمركز إقليمي للطاقة

أكدت البيانات الصادرة عن أدنوك للغاز أن الشركة دخلت مرحلة جديدة من الأداء المالي المتفوق، إذ تخطت إيراداتها حاجز 12 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، ووافقت على توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 1.792 مليار دولار، في دلالة واضحة على التزامها القوي بتقديم قيمة حقيقية لمساهميها.

كما خصصت الشركة 3 مليارات دولار كاستثمارات جديدة هذا العام لتوسيع عملياتها، بينما بلغت النفقات الرأسمالية في الأشهر الستة الأولى 1.22 مليار دولار. وقد أرست عقودًا بقيمة 5 مليارات دولار ضمن المرحلة الأولى من مشروعها الاستراتيجي "الغاز الغني"، في خطوة تهدف إلى رفع الأرباح التشغيلية بنسبة 40 بالمئة بحلول 2029.

فاطمة النعيمي: كفاءة الإنتاج 99.3 بالمئة ونستهدف رفع الطاقة الإنتاجية بـ30 بالمئة حتى 2029

خلال استضافتها في برنامج "بزنس مع لبنى" على قناة سكاي نيوز عربية، سلطت الرئيسة التنفيذية لأدنوك للغاز، فاطمة النعيمي، الضوء على الأداء القوي للشركة، قائلة: "حققنا صافي أرباح بقيمة 1.39 مليار دولار في الربع الثاني، بنمو 16 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، رغم انخفاض أسعار النفط بـ20 بالمئة. لقد بلغنا كفاءة إنتاج وصلت إلى 99.3 بالمئة، بفضل فرق العمل التي لا تهدأ في البر والبحر، إلى جانب استخدام أحدث تقنيات الإنتاج."

وأكدت النعيمي أن السوق المحلي في دولة الإمارات يستوعب ثلث إنتاج الشركة، في ظل نمو اقتصادي مستمر وطلب متصاعد على الطاقة، مضيفة: "نغذي السوق المحلي عبر عقود طويلة الأمد بهوامش ربحية متزايدة، حتى مع ثبات الكميات. السوق الإقليمي والدولي متعطش للغاز، ونحن في موقع استراتيجي يتيح لنا تلبية هذا الطلب بكفاءة."

20 مليار دولار لتوسعة استراتيجية والمشروع المحوري: "الغاز الغني"

تشير تصريحات النعيمي إلى أن الشركة تضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار حتى 2029 بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30 بالمئة. ومن بين المشاريع المحورية، يبرز مشروع "الغاز الغني" الذي يُعالج الغاز المصاحب لإنتاج النفط، والمُوزع عبر مواقع استراتيجية في جزيرة داس، باب، بوحصا، وحبشان.

وتضيف النعيمي: "الـ5 مليارات دولار المخصصة الآن هي فقط للمرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل الذي سيحقق وعدنا للمستثمرين بزيادة الأرباح التشغيلية بنسبة 40 بالمئة بحلول 2029."

استراتيجية التوسع: من الهند إلى أوروبا... حضور عالمي متزايد

تتبنّى أدنوك للغاز سياسة تنويع الأسواق، حيث تركز على الأسواق الشرقية ذات النمو المتسارع، من دون إغفال السوق الأوروبي الحريص على أمن الطاقة. وأكدت النعيمي:

"وقعنا ثلاثة عقود تصديرية مع مشترين في الهند لتوريد 2.2 مليون طن، ونواصل خدمة الأسواق الأوروبية، خصوصًا أن أدنوك للغاز اسمٌ موثوق به في الالتزام بالتوريد والعقود."

كما أضافت أن الشركة تخدم نحو 20 دولة وتُبقي أبواب التوسّع مفتوحة أمام الفرص العالمية، مستفيدة من قرب مصانعها إلى الأسواق الآسيوية وتاريخ طويل من التعاون مع شركاء مثل "جيران" اليابانية.

الأسواق العالمية تعترف: أدنوك للغاز لاعب دولي رئيسي

في ظل الأداء اللافت، شهدت الشركة إدراجًا ناجحًا ضمن مؤشرات عالمية مرموقة، حيث أُدرجت مؤخرًا في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، ما جذب تدفقات مالية بلغت 500 مليون دولار، في حين يُتوقع أن يجلب إدراجها المرتقب في مؤشر فوتسي تدفقات إضافية بنحو 200 مليون دولار.

علّقت النعيمي على هذا الإنجاز بقولها: "نحن شركة عالمية حتى وإن كان موقعنا في الإمارات. بأصولنا وإيراداتنا وقيمتنا السوقية التي تبلغ 69 مليار دولار، نحن اليوم أكبر شركة غاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخيار استثماري ذكي لأي محفظة تبحث عن الاستقرار والنمو والعوائد الجذابة."

أدنوك للغاز.. نموذج يُحتذى به في التحول الاقتصادي الإماراتي

تعكس النجاحات المتتالية التي تحققها شركة أدنوك للغاز النموذج المتكامل الذي تتبناه دولة الإمارات في قطاع الطاقة، حيث تجمع بين الاستدامة، والكفاءة، والاستثمار طويل الأمد. ومن خلال توسعها المدروس، والتزامها بالتوزيعات السخية، واستراتيجيتها القائمة على التكنولوجيا والتنوع الجغرافي، تُرسخ الشركة مكانتها كشريك موثوق في أمن الطاقة العالمي.

ومع المشاريع الكبرى قيد التنفيذ، والتوجهات المستقبلية الطموحة، تبدو أدنوك للغاز في موقعٍ مثالي لتحقيق نمو تصاعدي، ليس فقط على مستوى الأرباح، بل كقوة اقتصادية داعمة لرؤية الإمارات في التحول إلى مركز عالمي للطاقة والاستثمار.