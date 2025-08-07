وقالت إعمار إنها سجلت أرباحاً صافية بعد الضرائب خلال النصف الأول من العام 2025 بنحو 8.9 مليارات درهم (حوالي 2.4 مليار دولار)، مقارنة بـ6.83 مليارات درهم في النصف الأول من العام الماضي، بنمو بنسبة 30 بالمئة.

كما ارتفع صافي الأرباح العائدة إلى مالكي الشركة بنسبة 33 بالمئة إلى 7.08 مليارات درهم، مقارنة بـ5.34 مليارات درهم.

وبلغ إجمالي الأرباح النصفية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 10.4 مليارات درهم بزيادة نسبتها 30 بالمئة على أساس سنوي، ما يمثل هامش ربح يتجاوز 52 بالمئة.

وسجلت إعمار مبيعات عقارية بلغت نحو 46 مليار درهم (حوالي 12.5 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 46 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة بذلك الأرقام القياسية السابقة، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين وارتفاع الإقبال على مختلف مشاريع الشركة.

وارتفعت قيمة الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة للمشاريع قيد الإنجاز إلى 146.3 مليار درهم حتى 30 يونيو 2025، بزيادة نسبتها 62 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، ما يبشر بنمو قوي في إيرادات الشركة في المستقبل.

وبلغت إيرادات إعمار 19.8 مليار درهم، بنمو نسبته 38 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالأداء القوي في قطاعات التطوير العقاري، والتجزئة، والضيافة، والعمليات الدولية.

أداء الربع الثاني

سجلت الشركة أداء قويا في الربع الثاني حيث حققت صافي أرباح بواقع 3.37 مليار درهم، بنمو نسبته 39.3 بالمئة على أساس سنوي، بدعم انتعاش المبيعات.

وبلغ إجمالي الأرباح الربعية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 4.98 مليارات درهم بزيادة نسبتها 42.6 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغت إيرادات إعمار في الربع الثاني من العام الجاري 9.7 مليار درهم، بنمو نسبته 26 بالمئة مقارنة بإيرادات بلغت 7.68 مليار درهم كانت قد سجلتها بالفترة نفسها من العام الماضي.

طموح يتجاوز الأهداف

من جانبه، قال محمد العبار، مؤسس إعمار: "الأرقام وحدها لا تكفي لإعطاء الصورة كاملة، فوراء كل عملية بيع، وكل مشروع، وكل مجتمع، ثمة نية صادقة، وفريق يتساءل عن كيفية الارتقاء بالأداء، وكيفية إثراء حياة الآخرين، وما حققناه في النصف الأول من عام 2025 يجسد هذا الفكر، فطموحنا يتجاوز مجرد تحقيق الأهداف، إلى ترك بصمة دائمة وبناء روابط أقوى تلهم مسيرة النمو المستمر".

وحافظت شركة "إعمار للتطوير" على أدائها القوي في النصف الأول 2025، حيث سجلت نتائج مميزة فيما يتعلق بالمبيعات العقارية وتقدم أعمال البناء، وسجلت الشركة صافي أرباح قبل احتساب الضرائب بلغ 5.4 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 50 بالمئة مقارنة بالنصف الأول 2024، وبلغ صافي الأرباح النصفية 4.7 مليارات.

مراكز التسوق والتجزئة

حققت محفظة إعمار في مجالات مراكز التسوق والتأجير التجاري أداء قوياً مسجلة إيرادات بقيمة 3.2 مليارات درهم في النصف الأول 2025، بزيادة 14 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 2.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 18 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، ويرجع هذا النمو إلى الزيادة المستمرة في مبيعات المستأجرين والحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة عبر مختلف الأصول الرئيسية، ما أدى إلى ارتفاع إيرادات التأجير، حتى 30 يونيو 2025، بلغ متوسط الإشغال في أصول مراكز التسوق التابعة لإعمار 98 بالمئة.

العمليات العقارية الدولية

وسجلت العمليات الدولية لإعمار مبيعات عقارية بقيمة 5.3 مليارات درهم في النصف الأول 2025، بزيادة 200 بالمئة مقارنة بالنصف الأول 2024.

وبلغت الإيرادات مليار درهم، بزيادة 26 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزي هذا الأداء بصورة رئيسية إلى الطلب القوي على الأصول العقارية في الهند ومصر، وأسهمت إيرادات العمليات العقارية الدولية بحوالي 5 بالمئة من إجمالي إيرادات إعمار في النصف الأول.

الضيافة والتسلية والترفيه

وسجلت قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه في إعمار إيرادات بلغت 2.1 مليار درهم، مدعومة بالنشاط السياحي القوي والطلب المحلي المتنامي.

وبلغ معدل إشغال فنادق إعمار في الدولة 80 بالمئة في النصف الأول 2025، مقارنة بـ 78 بالمئة في النصف الأول 2024.

وأضافت الشركة فندقين جديدين يضمان أكثر من 600 غرفة، ما أسهم في توسيع محفظتها وتعزيز حضورها في القطاع الفندقي.

إيرادات مستمرة

وسجلت المحفظة المتنوعة والمستدامة لإعمار من الأعمال التي تولد إيرادات مستمرة، بما فيها مراكز التسوق، والضيافة، والتسلية، والترفيه، والتأجير التجاري أداء قوياً في النصف الأول 2025، حيث بلغت الإيرادات 5.3 مليارات درهم، بنمو نسبته 15 بالمئة، ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 4.1 مليارات درهم، بزيادة 16 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتواصل هذه المحفظة توفير دخل ثابت وسيولة مالية قوية لإعمار، حيث ساهمت بنسبة 40 بالمئة من إجمالي أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك في النصف الأول.