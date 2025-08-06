وأعلنت جلينكور الأربعاء، أن النتيجة جاءت بهذا الشكل رغم زيادة طفيفة في الإيرادات.

وبلغ صافي الخسارة المنسوب لحملة الأسهم في النصف الأول، 0.66 مليار دولار، أعلى من خسارة العام الماضي البالغة 0.23 مليار دولار. وبلغت الخسارة الأساسية للسهم 0.05 دولار مقارنة بخسارة بواقع 0.02 دولار سابقا.

وبلغ صافي الدخل المعدل 0.55 مليار دولار أو 0.05 دولار للسهم، مقارنة بـ 1.46 مليار دولار أو 0.12 دولار للسهم العام الماضي.

وتراجعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% إلى 5.43 مليار دولار من 6.34 مليار دولار في السنة السابقة، مما يعكس في الأساس انخفاض أسعار فحم (حراري وصناعة صلب) وتراجع حجم النحاس.

وبلغت الإيرادات 117.4 مليار دولار مقارنة بـ 117.1 مليار دولار.