وحققت الشركة تحسنا في مؤشرات الربحية، حيث ارتفع هامش الربح المعدل قبل الضرائب إلى 25.7 بالمئة، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية قبل الضرائب 13.3 بالمئة.

وأوضح التقرير المالي أن التدفق النقدي التشغيلي بلغ 659 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما ارتفع إجمالي الأصول إلى نحو 16 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 13 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، وذلك في أعقاب استحواذ الشركة على "نورديك أفييشن كابيتال- NAC " في مايو الماضي، بقيمة 2 مليار دولار.

وأسهم هذا الاستحواذ في توسيع محفظة طائرات "دبي لصناعات الطيران" لتصل إلى نحو 750 طائرة، شاملة الطائرات المملوكة والمدارة وتلك قيد الطلب، ما يمثل نمواً بنسبة تقارب 50 بالمئة.

كما بلغ عدد الطائرات المستحوذ عليها 236 طائرة، بينما بلغ عدد الطائرات المباعة 35 طائرة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، إن الشركة تمكنت من إتمام دمج الوظائف التشغيلية الأمامية بالكامل، وتعمل حالياً على استكمال دمج الأنظمة والوظائف المساندة، متوقعاً الانتهاء من ذلك مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري.