وقالت الشركة إنها تتوقع تحقيق أرباح تتراوح بين 2.9 و3.1 دولارا للسهم الواحد خلال العام الحالي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بحسب بيان أصدرته أمس الثلاثاء، بزيادة قدرها 10 سنتات للسهم الوحد مقارنة بالتوقعات السابقة.

في الوقت نفسه، أبقت شركة الأدوية على توقعاتها للمبيعات بين 61 و64 مليار دولار، حيث سيكون تحقيق متوسط هذه التوقعات تراجعا عن مبيعات العام الماضي.

وأرجعت فايزر زيادة الأرباح المتوقعة إلى إجراءات خفض النفقات، وضعف الدولار أمام العملات الأخرى وتحسن الظروف الضريبية.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن بيان فايزر القول إن توقعاتها الجديدة تأخذ في الاعتبار الرسوم الجمركية الحالية على الواردات من الصين وكندا والمكسيك.

كما أخذت الشركة في الاعتبار "التغييرات المحتملة في الأسعار خلال العام الحالي" بعد مطالبة الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا شركات الأدوية بخفض أسعار منتجاتها في الولايات المتحدة لتكون مساوية لأسعار البيع في الدول الغنية الأخرى.

وتعمل شركة فايزر على خفض إنفاقها بمقدار 2ر7 مليار دولار حتى نهاية عام 2027، في إطار جهودها الرامية إلى إعادة الشركة إلى مسارها الصحيح بعد الانخفاض الحاد في مبيعات لقاحات وأدوية فيروس كورونا المستجد.

وبلغت مبيعات فايزر في الربع الثاني من العام الحالي 14.7 مليار دولار، متجاوزةً متوسط التقديرات بأكثر من مليار دولار.

وتجاوز أكبر دواء لشركة فايزر، وهو دواء إليكيس، لعلاج لزوجة الدم يعود تاريخ إنتاجه إلى أكثر من عقد، التوقعات، بينما تجاوز لقاح الالتهاب الرئوي بريفنار توقعات المحللين.

كما تجاوزت مبيعات لقاح الشركة وأدويتها لفيروس كورونا المستجد التقديرات بكثير.