ويتوقع مجلس الإدارة الآن تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 2.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 100 مليون يورو عن التوقعات السابقة.

وأعلنت المجموعة المدرجة في مؤشر "داكس" للشركات الرائدة في البورصة الألمانية عن ذلك في فرانكفورت صباح الأربعاء.

وعلى الرغم من تراجع أرباح "كومرتس بنك" في الربع الثاني بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي إلى 462 مليون يورو، عزا المصرف هذا الانخفاض إلى تكاليف استثنائية لشطب آلاف الوظائف، والتي بلغت قيمتها حوالي نصف مليار يورو، وسجلها المصرف في نهاية يونيو الماضي.

وكان المحللون توقعوا من قبل انخفاضا حادا في الأرباح نتيجةً لذلك وبسبب انخفاض أسعار الفائدة.

ومنذ سبتمبر الماضي يخوض المصرف معركة دفاعية ضد "يونكريديتو" الإيطالي، الذي يُعدّ الآن أكبر مساهم في "كومرتس بنك" بحصة تزيد قليلا عن 20 بالمئة، ولديه إمكانية الاستحواذ على ما يقرب من 10 بالمئة إضافية.

ويرغب رئيس البنك الإيطالي أندريا أورسيل في الاستحواذ على "كومرتس بنك"، لكن إدارة ثاني أكبر بنك في ألمانيا ومجلس العمال يقاومان تلك الخطط بدعم من الحكومة الألمانية.

وكانت رئيسة "كومرتس بنك"، بيتينا أورلوب، رفعت أهداف العائد للسنوات القادمة إغراء للمساهمين بأرباح أعلى في محاولة لثنيهم عن بيع أسهمهم المحتملة لـ"يونكريديتو".