وبحسب بيان صحفي صادر الثلاثاء، بلغ الربح قبل الضريبة 442 مليون درهم بنمو قدره 3.3 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وقالت إمباور إنها سجلت إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 1.453 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، وبزيادة بلغت نسبتها 7.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2024، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 719 مليون درهم بنمو قدره 3.6 بالمئة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور"، إن الأداء الاستثنائي لـ"إمباور" في النصف الأول من عام 2025 يعكس متانة نموذج أعمالها المتكامل، وقدرته على التواءم بكفاءة مع التغيرات في ديناميكيات السوق واحتياجات المتعاملين، ويرتكز نجاح المؤسسة المستمر على إستراتيجيتها الاستشرافية وتميزها التشغيلي وقدرتها على استنباط القيمة المستدامة من زخم القطاع العقاري.