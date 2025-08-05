وبموجب الاتفاقية، سيتخذ المشروع المشترك من المملكة العربية السعودية مقراً له، ومع مرور الوقت سيتم تصنيع المصاعد والسلالم المتحركة والممرات المتحركة محليًا لتلبية احتياجات السوق السعودي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب بيان لشركة آلات.

وبدعم من مركز تطوير محلي للمنتجات، سيكون أول مشروع لتصنيع المصاعد والسلالم المتحركة في المملكة من قبل شركة عالمية، بما يتماشى مع أهداف صندوق الاستثمارات العامة لتنويع الاقتصاد المحلي. كما سيعمل المشروع المشترك ككيان معتمد للبيع والخدمات لشركة TK Elevator في المملكة.

ستُسهم TK Elevator بتقنياتها المتقدمة وخبراتها في التصنيع وأعلى معايير السلامة العالمية. وسيكون المشروع المشترك مركزاً للابتكار، يضم مركزًا لتطوير المنتجات ومرفقًا للتدريب يُكمل "مركز SEED " التابع لشركةTK Elevator.

كما سيتم إنشاء فريق إقليمي للخدمات الفنية الدولية لتقديم الدعم الفني وخدمات الصيانة للجهات الخارجية ضمن إطار خدمة TK Elevator الشاملة.

قال أميت ميدها، الرئيس التنفيذي لشركة آلات: "يمثل هذا الإعلان خطوة حاسمة في تمكين المملكة من أن تصبح مركزًا عالميًا للتصنيع المتقدم. شراكتنا مع TK Elevator ستُمكننا من توطين تقنيات التنقل المتقدمة، وخلق وظائف عالية القيمة، وبناء خبرات عالمية لدى الكفاءات السعودية، مما يُعزز مكانة المملكة كمركز ناشئ للتصنيع المتقدم. معًا، سنُسهم في دعم مشاريع المملكة الكبرى وتصدير الابتكار المستدام إلى المنطقة. هذه الشراكة تُجسد رؤية 2030 وتُعزز مهمة آلات في بناء مركز صناعي عالمي للتقنيات المتقدمة، مما يُمهّد لمزيد من الشراكات المستقبلية الداعمة لهذا الطموح."

وصرح أوداي ياداف، الرئيس التنفيذي لشركة ": TK Elevatorإن إتمام المشروع المشترك والترحيب بشركة آلات كمساهم على المدى الطويل يضع شركة TK Elevator في موقع مثالي لتلبية الطلب المتزايد على حلول التنقل المبتكرة خلال دورة التنمية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية وما بعدها. ونحن متحمسون لتعزيز هذه الشراكة متعددة الأبعاد والمساهمة معًا في تشكيل مدن المستقبل الذكية."

الجدير بالذكر أن هذه الصفقة مع TK Elevator تُعد ثالث شراكة استراتيجية تُنجزها شركة آلات، بعد إتمام شراكتيها مع كل من SoftBank وLenovo، مما يؤكد التزام الشركة بدورها كمركز عالمي للتصنيع المتقدم والمستدام.

ومن خلال هذه الشراكات، تُسرّع "آلات" من جهود التوطين ونقل التقنية والنمو القائم على التصدير من المملكة إلى العالم.