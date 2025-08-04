وقال كلينغبايل في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية قبل اجتماعه مع نظيره الأميركي في واشنطن: "أعتقد أن نقاط ضعفنا قد انكشفت بالفعل في نزاعنا مع الأميركيين بشأن قضية الرسوم الجمركية. وعلينا استخلاص النتائج من ذلك"، مؤكدا ضرورة العمل بشكل أوثق مع شركاء خرين مثل كندا وبريطانيا. وشدد قائلا: "يجب أن نصبح أقوى".

وأكد كلينغبايل مجددا أنه من الجيد حاليا التوصل إلى حل، مضيفا في المقابل أنه حان الوقت أيضا أن يتدبر الأوروبيون "ماذا حدث بالفعل في الأسابيع القليلة الماضية؟"، مشيرا إلى أن إنهاء محتملا للتجارة العالمية الحرة سيكون بمثابة "انتكاسة".

وأكد كلينغبايل، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنه كان يتمنى نتيجة أفضل في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وبصفته وزيرا للمالية، يرى كلينغبايل أنه من الضروري ال ن معرفة ما هو ممكن لحماية الوظائف والقوة الاقتصادية في ألمانيا، وخاصة في قطاع الصلب، موضحا أنه نفسه لديه علامات استفهام حول الاتفاق فيما يتعلق بقطاع الصلب ونظام الحصص المُحتمل.

وتوجه كلينغبايل، الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى الولايات المتحدة أمس الأحد للقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم الاثنين، من بين أمور أخرى.

وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مؤخرا إلى اتفاق بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية. وينص الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.