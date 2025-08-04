بلغت خسائر الشركة خلال الربع الثاني 195.8 مليار ين (حوالي 1.3 مليار دولار)، بما يعادل 187.36 ين للسهم، مقابل أرباح بقيمة 157.5 مليار ين، ما يعادل 150.85 ين للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي خسائر تشغيل بقيمة 139.56 مليار ين (حوالي 940 مليون دولار)، مقابل أرباح تشغيل خلال الربع الثاني من العام الماضي 237 مليار ين.

وتراجعت إيرادات نيبون ستيل خلال الربع الثاني إلى 2.01 تريليون ين، مقابل 2.19 تريليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع سعر سهم الشركة في تعاملات بورصة طوكيو خلال تعاملات الجمعة بنسبة 0.46% إلى 2933 ين.