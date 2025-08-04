ورغم تراجع أرباحها جاءت نتائج شركة النفط العملاقة الموجود مقرها في ولاية تكساس أعلى من توقعات وول ستريت الجمعة، وارتفع سهم إكسون موبيل قليلاً قبل بدء التعاملات الرسمية، رغم انخفاض أسعار الأسهم العالمية بشكل عام.

بلغت أرباح إكسون موبيل خلال الربع الثاني 7.08 مليار دولار، أي ما يعادل 1.64 دولارا للسهم، وبنسبة تراجع بنحو 23 بالمئة، مقارنة بأرباح بقيمة 9.24 مليار دولار بما يعادل 2.14 دولارا للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون الذين استطلعت شركة أبحاث الاستثمار زاكس يتوقعون أرباحا بما يعادل 1.49 دولارا للسهم.

كما تراجعت إيرادات إكسون موبيل خلال الربع الثاني بنسبة 12.5 بالمئة إلى 81.5 مليار دولار مقابل 93.06 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي و82.82 مليار دولارا وفقا لتوقعات المحللين.

وفي يوليو الماضي، وافقت 8 دول من تجمع أوبك+ على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا اعتبارا من بداية الشهر الحالي، وهو القرار الذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التراجع في أسعار النفط خلال العام الحالي.

يذكر أن أسعار النفط ارتفعت بشكل حاد في يونيو خلال الصراع الذي استمر 12 يوما بين إسرائيل وإيران، لكنها تراجعت بعد ذلك عندما ساعدت الولايات المتحدة في التوسط في اتفاق سلام بعد القصف الأميركي لثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران.