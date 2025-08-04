وقالت "بيركشاير" إنها حققت أرباحا بلغت 12.4 مليار دولار، أي ما يعادل 8601 دولار للسهم الواحد من الفئة (A)، خلال هذا الربع. ويعد ذلك انخفاضا حادا بنسبة 59 بالمئة مقارنة بـ 30.3 مليار دولار، أو 21 ألفا و122 دولارا للسهم، في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة تسجيل مكاسب استثمارية دفترية أقل بكثير هذا العام.

وتتسم أرباح "بيركشاير" بتقلبات حادة من ربع إلى آخر، نظرا لاضطرارها إلى تسجيل القيمة الحالية لمحفظتها الاستثمارية الضخمة، رغم أنها لا تبيع معظم تلك الأسهم. ولهذا السبب، لطالما أوصى بافيت المستثمرين بالتركيز أكثر على الأرباح التشغيلية للشركة، والتي تستثني تلك المكاسب الاستثمارية.

ومع ذلك، فاجأت "بيركشاير" المساهمين العام الماضي ببيع حصة ضخمة من أسهمها في شركة "آبل"، ما أدى حينها إلى تضخم المكاسب الاستثمارية.

وبحسب هذا المعيار، بلغت الأرباح التشغيلية لـ"بيركشاير" 11.16 مليار دولار، أو ما يعادل 7759.58 دولار للسهم من الفئة (إيه)، بانخفاض طفيف مقارنة بـ 11.6 مليار دولار، أو 8072 دولار للسهم، في الربع نفسه من العام الماضي.

وأظهرت معظم شركات "بيركشاير" المتنوعة، بما في ذلك شركات تأمين كبرى مثل "جايكو"، وسكة حديد "بي إن إس إف"، ومجموعة من شركات الخدمات والمرافق، إلى جانب شركات تصنيع وتجزئة، أداء جيدا بوجه عام، رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.