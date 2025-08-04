وفي الربع الثاني من عام 2025، أعلنت شركة "فيرتيغلوب" عن إيرادات بلغت 566 مليون دولار، بزيادة قدرها 14 بالمئة على أساس سنوي، فيما حققت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 26 بالمئة لتصل إلى 176 مليون دولار، وبلغ صافي الربح المعدل العائد للمساهمين 12 مليون دولار، بزيادة قدرها 68 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.

وبالنسبة للنصف الأول من عام 2025، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 1.26 مليار دولار، بزيادة قدرها 20 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال هذه الفترة 437 مليون دولار، بزيادة قدرها 36 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الربح المعدل العائد للمساهمين 85 مليون دولار، بانخفاض قدره 18 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة مكاسب غير متكررة من فروقات أسعار الصرف في النصف الأول من عام 2024.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب": "أكدت نتائج هذا الربع المرونة التشغيلية الكبيرة لفيرتيغلوب، مع زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي. وتظل فيرتيغلوب في موقع استراتيجي يتيح لها تحقيق أداء قوي والحفاظ على استمرارية العمليات رغم التحديات، بفضل قدرة فريقنا على العمل بمرونة وانضباط، مع الحفاظ على تركيزنا الثابت على السلامة وخلق القيمة ".

وأضاف: "استفدنا من فترة التوقف التشغيلي في مصر لإجراء أعمال الصيانة الأساسية، وهو ما مكّننا من تمديد دورة الصيانة الدورية بنجاح. ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي للصيانة الحد الأدنى من نطاق التوجيهات السابقة البالغة 145 مليون دولار. وباستثناء العوامل الخارجية و أعمال الصيانة ، كانت أحجام مبيعات إنتاج الشركة خلال الربع الثاني من عام 2025 ستزيد بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي، فيما كانت ستزيد أحجام مبيعات الإنتاج في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي ".

وتابع: "اعتماداً على منصتنا المُعززة وقدراتنا التجارية القوية، تستعد فيرتيغلوب للاستفادة من الانتعاش الأخير في أسعار اليوريا، الذي يمثل ارتفاعاً بنحو 20 بالمئة مقارنة بأسعار الربع الثاني من عام 2025. ويدعم هذا الانتعاش في أسعار الطلب الراسخ على الواردات من الأسواق الرئيسية مثل الهند وإثيوبيا".

وقال: "وتماشياً مع التزامنا بتعزيز القيمة للمساهمين، نقترح توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2025 بقيمة 100 مليون دولار على الأقل (4.4 فلس للسهم)، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة في سبتمبر 2025 على أن يتم دفعها في أكتوبر 2025. وتوفر فيرتيغلوب أحد أعلى مقاييس العائد الإجمالي في قطاعها بعائدات نقدية مجمعة قدرها على الأقل 131 مليون دولار للمساهمين في النصف الأول من عام 2025، بما في ذلك إعادة شراء أسهم بقيمة 31 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2025. وبفضل الدعم المستمر من أدنوك، نستمر في تحقيق تقدم ملموس في مسارنا الاستراتيجي لنصبح شركة رائدة عالمياً في مجال النيتروجين المتكامل، مع تعزيز القيمة طويلة الأمد للمساهمين، وتقديم حلول مبتكرة ومتميزة تساهم في دعم الأمن الغذائي العالمي وتمكين الانتقال في قطاع الطاقة".

وأضاف: "نلتزم باستراتيجية النمو 2030 التي أعلنّا عنها مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة فيرتيغلوب كشركة عالمية رائدة ومتكاملة في مجالها بالتزامن مع تسجيل أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة تزيد عن 1 مليار دولار بحلول عام 2030. وتستند هذه الاستراتيجية على أربع ركائز أساسية هي: التميز التشغيلي، والتقارب من العملاء، وتوسيع منتجات النيتروجين، والنمو المنضبط للأمونيا منخفضة الكربون. وتشمل خططنا مشروع "هارفست"، وهو منشأة يجري إنشاؤها حالياً لإنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا منخفضة الكربون، ويظل جزءاً أساسياً من خريطة الطريق التي ننفذها لإزالة الكربون. وبالتزامن مع ذلك، نستمر في تقييم تطوير مشروع ’باي تاون‘ بالتعاون مع ’أدنوك‘ و’إكسون موبيل‘، في إطار جهودنا الأوسع نطاقاً لتطوير حلول الأمونيا منخفضة الكربون عالمياً".

"بينما تستمر فيرتيغلوب في تنفيذ التزامها بتطوير محفظة مشروعاتها منخفضة الكربون، فإنها تدرك أن سوق الأمونيا منخفضة الكربون العالمي لا يزال في مراحل التطوير الأولى، في ضوء استمرار تطور الأطر التنظيمية ومؤشرات الطلب. وتماشياً مع نهج الشركة المنضبط في توظيف رأس المال عبر مشروعات الأمونيا منخفضة الكربون المستقبلية، اتخذت قراراً بإعادة جدولة تنفيذ مشروع "ربدان"[2]، وهو مشروع للأمونيا منخفضة الكربون بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، مع وحدة للتحويل الحراري الذاتي. ويعكس هذا القرار استراتيجية الشركة الاستثمارية الحكيمة وحرصها على تخصيص رأس المال في التوقيت المناسب، بما يتماشى مع الأهداف الأوسع لاستراتيجية "النمو 2030"، لا سيما تركيزها على النمو المنضبط في مجال المنتجات منخفضة الكربون".

واختتم بقوله: "تتوقع فيرتيغلوب أن يؤدي استحواذها المُقترح، الذي أُعلن عنه مؤخراً، على أصول التوزيع التابعة لشركة "ونجفو أستراليا" دوراً رئيسياً في تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية ذات العائد الصافي المرتفع، بما يتماشى مع تركيزها الاستراتيجي على التقارب من العملاء. ومن المتوقع أيضاً أن تُعزز أصول التوزيع التابعة لشركة "ونجفو أستراليا" مرونة سلسلة التوريد وتُطلق العنان لمزيد من الشراكات طويلة الأجل في قطاع التوزيع. وتخضع الصفقة حاليًا للموافقات التنظيمية، ومن المتوقع إتمامها في النصف الثاني من عام 2025".

توزيعات الأرباح وهيكل رأس المال

تماشياً مع التزام شركة "فيرتيغلوب" بتعزيز القيمة وتقديمها للمساهمين، تقترح الإدارة توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2025 بقيمة 100 مليون دولار على الأقل (4.4 فلس للسهم) ، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة في سبتمبر2025 على أن يتم دفعها في أكتوبر 2025. بالإضافة إلى ذلك، تستمر "فيرتيغلوب" في تنفيذ برنامجها المعلن لإعادة شراء الأسهم بنسبة 2.5 بالمئة، والذي يهدف إلى الاستفادة من التقييم الجذاب للسهم. واعتباراً من 1 أغسطس 2025، أعادت "فيرتيغلوب" شراء 55 مليون سهم، بما يمثل نحو 0.66 بالمئة من إجمالي الأسهم القائمة.

وأعلنت "فيرتيغلوب" أن صافي الدين بلغ 909 ملايين دولار اعتباراً من 30 يونيو 2025، واستقرت نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الاثني عشر الماضية عند معدل 1.0 مرة. ويمكِّن هذا المركز المالي القوي الشركة من الموازنة بين القيام باستثمارات النمو وتقديم توزيعات الأرباح للمساهمين، بدعم من التدفقات النقدية الحرة والميزانية العمومية القوية.

من المتوقع أيضاً أن تحقق "فيرتيغلوب" وفورات سنوية في تكلفة الفوائد بقيمة 10 ملايين دولار في عام 2025، وذلك عقب رفع تصنيفها الائتماني من قِبل وكالات التصنيف الائتماني وكالات "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" و"موديز"، وبفضل استحواذ "أدنوك"على حصة الأغلبية في الشركة.

وتتعزز هذه الوفورات نتيجة إعادة تمويل قرض للشركة قدره 300 مليون دولار من خلال برنامج الخدامات المصرفية الداخلية التابع لـ "أدنوك"، إلى جانب إعادة تسعير القرض لأجل مؤخراً بقيمة 1.1 مليار دولار، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل وتعزيز نمو الأرباح.